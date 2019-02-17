40 лет назад началась «странная» китайско-вьетнамская война

17 февраля 1979 года китайская армия вторглась на территорию Вьетнама, начав единственную на сегодняшний день войну между соцстранами

В течение ХХ века было немало «странных» войн разной интенсивности и продолжительности, но китайско-вьетнамская война стоит среди них особняком.

Фото с сайта vietnamix.ru

Во-первых, война началась между двумя социалистическими странами, что опровергло множество положений марксизма-ленинизма, доказав, что и теоретики «самого передового» учения могут ошибаться.

Во-вторых, до, во время и после войны обе страны широко использовали национализм в подрывных целях. Что также плохо увязывается с теориями бородатых основоположников коммунизма.

И, в-третьих, эта война называется странной не случайно, так как её цели до сих пор труднообъяснимы. Особенно много вопросов вызывают действия китайской стороны, которая начала войну, но которая её же и прекратила в самый разгар боевых действий.

Несмотря на то, что Китай помогал Вьетнаму бороться как с французами, так и с американцами, отношения между двумя странами всегда были далеки от идеальных. Если называть вещи своими именами, то китайцы недолюбливали вьетнамцев, а те им отвечали такой же «любовью». Ухудшали ситуацию и территориальные споры, и ориентация Вьетнама на СССР, и кардинально противоположная позиция по Кампучии, с которой Вьетнам находился в состоянии «теплой» войны и которую активно поддерживал Китай.

В 1978 году Вьетнам подписал с СССР договор о взаимопомощи, включая военную, а затем, устав терпеть бесконечные провокации на вьетнамско-кампучийской границе, фактически оккупировал Кампучию. Попутно из Вьетнама выдавливались проживающие в северных районах страны этнические китайцы, которые нередко выступали в роли пятой колонны, разжигая межнациональную рознь и совершая достаточно тяжелые экономические преступления. В частности, китайцы занимались выпуском фальшивых денег и документов. Все это делалось не без ведома Пекина, а часто при его прямой поддержке.

К концу 1978 года из Вьетнама уехали почти 300 тысяч этнических китайцев, на границе происходили постоянные стычки, нередко приводившие к жертвам с обеих сторон.

Кончилось это тем, чем и должно было кончиться – в декабре 1978 года Китай начал готовиться к войне. Вскоре Дэн Сяопин пообещал преподать Вьетнаму урок, но военные приготовления начались с приведения в боевую готовность дивизий, базирующихся вдоль советской и монгольской границы. Китайцы всерьез опасались, что в случае войны с Вьетнамом СССР не останется сторонним наблюдателем, а попробует вмешаться в конфликт.

Однако их опасения были напрасными. Советский Союз лишь усилил морскую группировку в Южно-Китайском море и также привел войска на китайской границе в боевую готовность. Не переходя к каким-либо активным действиям.

В начале февраля 1979 года Китай сосредоточил на вьетнамской границе 44 дивизии, и 17 февраля китайские подразделения получили приказ перейти границу и начать боевые действия против Вьетнама.

И вот тут начались странности. Несмотря на то, что численность китайской группировки составляла почти 600 тысяч человек, в войне участвовало всего 250 тысяч солдат и офицеров. Несмотря на ряд территориальных споров, в частности к спорным территориям относились острова Спратли, китайский флот участия в боевых действиях не принимал. Практически не использовалась авиация, а боевые действия велись только на суше в лучших традициях даже не Второй, а Первой мировой войны.

Вьетнам также повел себя странно. Несмотря на полномасштабную агрессию, мобилизация была объявлена только 5 марта, когда возникла угроза захвата Ханоя. До этого с китайцами в основном сражались лишь пограничники и части народного ополчения. Причем сражались при соотношении сил 1:2,5, что привело к потере таких важных городов, как Каобанг и Лангшон.

Казалось бы, война должна вылиться в серьезный и затяжной конфликт, потому как после первоначальных успехов китайское наступление забуксовало. Но как только Вьетнам объявил мобилизацию, в Пекине приняли решение войну прекратить. И китайские войска покинули захваченную территорию Вьетнама уже к 16 марта.

Обе стороны за месяц боев потеряли примерно по 20 000 человек убитыми, обе страны объявили о своей победе, оставив весь мир в глубочайшей задумчивости. Никто так и не понял, что это было и для чего стоило всё это затевать.

Фактически, китайская армия продвинулась на несколько десятков километров вглубь вьетнамской территории, понесла вполне ощутимые потери, нанеся противнику сопоставимый урон, после чего вернулась обратно, и ситуация стала точно такой же, как и до войны.

С Вьетнамом более понятно – страна отражала агрессию и действовать как-то по другому не могла. Вьетнам агрессию отразил и, получается, поставленной цели добился. А вот чего добился Китай – непонятно.

Более того, Китай понес в этой войне потери не только в живой силе и технике, но и репутационные. Китайская армия показала очень низкую боеспособность, продемонстрировала плохую управляемость, да и вооружена армия оказалась не лучшим образом. Китай мог более-менее успешно вести локальные войны, по типу вьетнамской, но к полномасштабной войне с серьезным противником армия была не готова. Она имела очень мало современного оружия, неэффективную систему управления, плохую связь и по сути недалеко ушла от армии времен корейской войны.

А Вьетнаму в очередной раз помог колоссальный боевой опыт, который имели даже ополченцы, не говоря уж про регулярные части. Если бы Китай решился на продолжение войны, то он совершенно точно завяз бы во Вьетнаме точно так же, как завязли там незадолго до этого американцы. Традиционно помог Вьетнаму и СССР, поставляя оружие и другие стратегически важные материалы.

Как уже было сказано выше, после окончания войны ситуация на китайско-вьетнамской границе оставалась точно такой же, какой была до войны. Вплоть до 1988 года продолжались обстрелы, стычки и гибли военнослужащие с обеих сторон. Пока, наконец, обе страны не прекратили это состояние «ни войны - ни мира» и не перешли к налаживанию добрососедских отношений.

А вот от СССР Китай после конфликта с Вьетнамом решил дистанцироваться ещё дальше, разорвав действующий с 1950 года договор о дружбе и взаимопомощи. Вялая реакция Советского Союза на вторжение во Вьетнам была расценена как слабость северного соседа, что, впрочем, было недалеко от истины.

Вместе с тем уроки войны с Вьетнамом в Китае учли и приняли меры. Китайская армия была кардинально перестроена и на сегодняшний день является самой мощной армией в регионе. Все то же самое можно сказать и про китайский флот и ВВС. Влияние СССР, а затем России все последние десятилетия неуклонно снижалось, пока страна не стала занимать такие позиции, какие она занимала после русско-японской войны в 1905 году.

Если в том же 1979 году влияние СССР распространялось на такие страны, как Вьетнам, Монголия, Северная Корея и Афганистан, что давало китайцам повод жаловаться на просоветское окружение, то теперь Япония обещает не притеснять наших граждан на Курилах. Которые уже видит своими. Как говорится, без комментариев.

В настоящее время что в Китае, что во Вьетнаме о «странной» войне 1979 года стараются не вспоминать. Обе страны успешно налаживают экономические связи, обе страны в разное время нормализовали отношения с США, и несмотря на статус соцстран, по сути, что Китай, что Вьетнам, давно уже стали капстранами.

А «странная» война сорокалетней давности стала лишь одним из многих, не самых приятных, эпизодов в долгой и непростой истории взаимоотношений двух стран.