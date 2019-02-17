«Калашников» продемонстрировал самовзрывающийся беспилотник

15:59

В России концерном «Калашников» создан и успешно испытан самоподрывающийся при подлете к цели дрон, который получил название KYB. Впервые разработка была представлена на международной выставке IDEX-2019, которая проходит сейчас в Абу-Даби.

В пресс-службе компании заявили, что беспилотник уже готов к применению. Все испытания разработка успешно прошла.

Такой дрон способен развивать скорость до 130 километров в час. Его полезная нагрузка составляет до трех килограммов, а в автономном режиме он может лететь до 30 минут, сообщает "Звезда".