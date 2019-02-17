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«Калашников» продемонстрировал самовзрывающийся беспилотник

15:59 17.02.2019

В России концерном «Калашников» создан и успешно испытан самоподрывающийся при подлете к цели дрон, который получил название KYB. Впервые разработка была представлена на международной выставке IDEX-2019, которая проходит сейчас в Абу-Даби.

В пресс-службе компании заявили, что беспилотник уже готов к применению. Все испытания разработка успешно прошла.

Такой дрон способен развивать скорость до 130 километров в час. Его полезная нагрузка составляет до трех килограммов, а в автономном режиме он может лететь до 30 минут, сообщает "Звезда".

 

Темы: Вооружения в России
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Комментарии читателей
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17.02.2019, 20:26
Гость: Иван простак

Малая скорость при малой высоте, и он решает задачи по подавлению огневых точек на передовой. Я думаю именно наведение по Glonass при больших помехах и есть главный его конёк, в отличие от того палева, которое сейчас сплошь и рядом используют на том же Донбассе, привязывая заряд к беспилотнику.
17.02.2019, 19:45
Гость: Время Ч.

За полчаса он пролетит 60-65 км, достаточно , чтоб гавкнуться кому-нибудь на голову.
17.02.2019, 19:05
Гость: Махмут

"Меня смущает лишь малая скорость и дальность автономного полета этого дрона."
А дрону с полезной нагрузкой = 3 кг в глубоком тылу противника делать нечего. Его задача - спалить танк в капонире или установку залпового огня.
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