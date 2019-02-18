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Жители Новосибирской области смогут увидеть суперлуние

16:24 18.02.2019
Снимки Луны максимального и минимальных размеров. Разница в 16%. Фото с сайта nsu.ru
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Очередное суперлуние можно будет увидеть 19 февраля. Угловой размер Луны увеличится до 15 процентов.

Это максимальное увеличение углового размера в сравнении с наблюдениями последних лет. Оно связано с расстоянием, на которое Луна приблизится к Земле в это полнолуние - около 357 тысяч километров. Это практически самое минимальное расстояние до спутника. Максимальное же расстояние составляет 384 тысячи километров.

- В отличие от январского суперлуния, когда наблюдалось и полное лунное затмение, Луна будет окрашена в свой обычный цвет. Наблюдать суперлуние можно будет с момента появления Луны на небесном своде с 19:00. К тому же вечером с учетом хода оптических лучей в пригоризонтальной части небесного свода угловой размер спутника еще больше. Те, кто будут наблюдать суперлуние до утреннего времени, увидят и соединение (выстраивание в одну линию) таких ярких планет, как Венера и Сатурн, в юго-восточной части небесного свода, над горизонтом, - пояснила заведующая обсерваторией «Вега» НГУ Альфия Нестеренко.

Напомним, суперлуние означает, что Луна находится в точке, близкой к минимальному расстоянию до Земли, поэтому спутник будет выглядеть больше и ярче обычного. За этим явлением можно наблюдать невооруженным глазом.

Темы: Новосибирск, Интересные факты в мире науки
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