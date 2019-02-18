Китай решил построить первую космическую электростанцию

20:54

Китайская академия космических технологий работает над созданием орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию в космосе и передавать ее на Землю.



Схематическое описание работы космической солнечной электростанции / © Jamie Brown

Станция сможет накапливать солнечную энергию, даже когда на Земле будет облачная погода или ночь, ведь ее фотоэлектрическая батарея будет парить вне зоны досягаемости земной погоды, сообщает Naked-science со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald.

Планируется, что станция расположится на высоте 36 тысяч километров над Землей и будет вращаться по орбите вокруг нее. Запустить тестовую станцию планируют до 2025 года.

Такое стремление государства к получению чистой энергии в очередной раз показывает, что Пекин намерен и дальше использовать больше возобновляемой энергии, а также утвердить свое место среди мировых лидеров в космосе.

Разумеется, самая большая проблема для парящей электростанции - способ передачи полученной энергии из космоса на Землю.Ученые, стоящие за проектом, активно работают над решением этой проблемы.

Однако сейчас задача состоит в том, чтобы батареи в космосе накапливали солнечную энергию, а затем передавали электричество в установку на Земле при помощи микроволнового или лазерного луча. Из этой установки электричество впоследствии может быть использовано так же, как если бы оно было получено традиционными, земными способами.

Если запуск пройдет успешно и передающий энергию луч будет работать как следует, ученые из Китая намереваются испытать и запустить более крупные и мощные установки в течение 2050-х годов.

Они также изучают возможность применения роботов и технологии трехмерной печати для постройки станции в космосе, чтобы избежать пуска тяжелой структуры с Земли. Ученые отмечают, что им еще предстоит изучить возможное влияние микроволнового излучения с космической электростанции на атмосферу и экологию планеты.