«Росэлектроника» представила на IDEX-2019 систему управления для войск ПВО

13:37

На выставке IDEX-2019 в Абу-Даби была показана автоматизированная система управления зенитной ракетной бригадой войск ПВО «Поляна-Д4М1» и комбинированная радиостанция Р-142НМР.

Изделия обеспечивают автоматизированное управление зенитно-ракетными системами и зенитно-ракетными комплексами типа «С-300», «Бук», смешанной группировкой «С-300», «Бук», «Тор», «Тунгуска», а также модернизированной версией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М».

«Поляна-Д4М1» способна одновременно сопровождать и отображать до 250 воздушных объектов и в автоматизированном режиме распределять цели между различными зенитными комплексами, сообщается на сайте «Ростех».

Изделие принимает информацию от цифровых радиолокационных станций, осуществляет координацию и взаимодействие с командным пунктом управления авиацией и РЭБ, обеспечивает безопасность полетов своей авиации.

«Поляна-Д4М1» также собирает и обрабатывает данные наземной обстановки и формирует рекомендации по управлению подчиненными частями и подразделениями. Комплекс изделия размещен на четырех автомобилях и включает пункт боевого управления, командно-штабную машину и две подвижные электростанции.

Комбинированная радиостанция Р-142НМР производства концерна «Созвездие» холдинга «Росэлектроника» обеспечивает обмен аналоговой и цифровой информацией в сложных условиях эксплуатации и при постановке преднамеренных помех.

Использование Р-142НМР в АСУ «Поляна-Д4М1» повышает командную управляемость системы, увеличивает «плечо управления» силами и средствами зенитно-ракетной бригады, обеспечивая дальность связи до 30 км со скоростью обмена данными до 9600 бит/сек.

Радиостанция осуществляет одновременный обмен данными (телекодовой и речевой информацией) по семи направлениям в радиальной структуре между «Поляной-Д4М1» и управляемыми объектами, такими как «С-300», «Бук», «Тор», «Тунгуска», «Панцирь». Это позволяет объединить все разновидности зенитно-ракетных комплексов в единую боевую информационно-управляющую систему.

Таким образом, АСУ «Поляна-Д4М1» и комбинированная радиостанция Р-142НМР являются системообразующим комплексом многоэлементной боевой информационной системы. Их применение обеспечивает эффективное управление соединениями и частями противовоздушной обороны.