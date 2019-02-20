Кавказ в эпоху Бронзы: сложное взаимодействие генов и культур

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Международная команда ученых провела масштабное исследование останков людей, населявших Кавказ и Предкавказье 3,5-6,5 тыс. лет назад



Фото с сайта msu.ru

Международная команда учёных с участием антропологов и археологов МГУ провела масштабное археогенетическое исследование останков людей, населявших Кавказ и Предкавказье 3,5-6,5 тыс. лет назад.

Анализируя мобильность и миграции в этом регионе, исследователям удалось выявить основные потоки генов, сравнив их с известными древними геномами Евразии, а также с генами современного населения Кавказа и сопредельных территорий.

Оказалось, что в бронзовом веке не было очевидных генетических различий между кавказскими популяциями, в то время как в наши дни такая разница существует.

Анализируя население археологических культур, заселявших не только предгорья Кавказа, но и прилегающую степную зону, ученые обнаружили сложное генетическое взаимодействие популяций. Результаты работы опубликованы в престижном журнале Nature Communications.

В пятом тысячелетии до новой эры территории, ограниченные Чёрным и Каспийским морями на западе и востоке, а также реками Кубань и Терек на севере и реками Кура и Аракс на юге, были привлекательны для людей.

Мягкий климат, обилие природных ресурсов, возможность как возделывать землю на равнинных участках, так и выпасать скот на более крутых — эти и многие другие факторы привели к интенсивному освоению Кавказа и Предкавказья в неолите и бронзовом веке.

«В 2015 году был открыт немецко-российский проект (грант РГНФ—ERA-Net) по исследованию мобильности и миграций населения этого региона в доисторический период, — рассказала Александра Бужилова, директор НИИ и Музея антропологии МГУ. — С российской стороны участвовала группа археологов и антропологов, в том числе из МГУ, с немецкой – археологи из Немецкого археологического института (Берлин) под руководством профессора С. Хансена и доктора С. Рейнхольд и палеогенетики из Института Макса Планка (Йена) под руководством профессоров В. Хаака и Й. Краузе.

Расчеты и моделирование были проведены популяционным генетиком профессором Чуан-Чао Вангом из университета Сямынь в Китае. Кроме того, были приглашены специалисты из Швейцарии, которые исследовали мобильность населения анализом некоторых изотопов. Хочу обратить внимание, что наш проект не мог быть успешным без знания древних и современных геномов Евразии, которые были изучены до этого проекта многими коллективами отечественных и зарубежных ученых. Часть исследователей вошла в публикационный проект и приняла активное участие в обсуждении результатов».

Международный коллектив исследователей с участием антропологов и археологов МГУ решил разобраться, как соотносятся генетические паттерны доисторических людей, населявших Кавказ и его окрестности, с современным населением региона.

Учёные также хотели установить, какова роль Кавказа в потоке генов в доисторический период, и выяснить, был ли горных хребет преградой для миграции людей в то время.

Для этого учёные использовали метод полногеномного поиска ассоциаций, взяв генетический материал 59 индивидов, населявших разные районы Кавказа в доисторическое время на протяжение 3 000 лет.

В выборку попали представители разных культур Бронзового века, которые выделяют археологи в этом регионе. После первичного анализа 1,2 млн однонуклеотидных полиморфизмов 14 особей были исключены из дальнейшего исследования в силу непригодности материала или близкого родства.

В итоге на основе детального анализа 30 тыс. однонуклеодитных полиморфизмов 45 доисторических людей учёные установили основные генетические популяции региона и потоки генов в нём.

Генетическое исследование показало, что в период распространения майкопской культуры (5 000-6 000 лет назад) потока «ближневосточных» генов с юга (из Месопотамии) или северо-запада на Кавказ не было. Однако, археологические данные свидетельствуют, что впечатляющие по выразительности культурные находки и особенности погребального обряда майкопской культуры имеют общие черты с месопотамской цивилизацией.

Как указывают археологи, на протяжении веков в предгорной и прилегающей к ней степной формировалась зона взаимодействия, где традиции месопотамской и кавказской цивилизаций встречались со степными культурами. Это переплетение очевидно в культурном обмене и передаче технологических и социальных инноваций.

В таком контексте трудно исключить и случайный обмен генами. Однако по данным, полученным генетиками в этом проекте, степные народы, обитавшие в этот период близко к предгорьям Северного Кавказа, а также народы Месопотамии, не внесли генетический вклад в исследованные кавказские популяции.

Таким образом, генетические результаты не подтверждают сценария крупномасштабных миграций с юга или с северо-запада во время бытования майкопской культуры, как это предполагалось некоторыми археологами. Авторы исследования подчёркивают, что выявленная картина позволяет понять, как развивались локальные культуры Кавказа в 4-м тысячелетии до новой эры.

К третьему тысячелетию до н.э. миграционные волны кочевых народов степей значимо повлияли на геном европейских популяций. Проведенное исследование выявляет сходные процессы на примере народов Кавказа в 3-2 тысячелетии до н.э.

Примечательно, что представители различных северокавказских культур имеют определенное сходство и, что важно, генетически неотличимы от степного населения ямной и катакомбной культур.

Археологи уже давно обсуждают культурный обмен, расширение ареала и внедрение таких инноваций как колесо (колесницы) и металлическое оружие в Европе, благодаря взаимодействию цивилизаций Месопотамии, Кавказа и кочевников прилегающей степной зоны (ямная культура). Однако благодаря результатам генетического анализа встал вопрос и о генетическом взаимодействии народов в 3-2 тысячелетии до н.э.

Важно было оценить географическое направление генных потоков. Оказалось, что на примере представителей ямной культуры генетический анализ не выявил потока генов в эту культуру в 4-3 тысячелетии до новой эры с юга (Кавказ, Месопотамия). Но поток генов с запада (предположительно, от европейской культуры шаровидных амфор) имел место.

Получается, потоки генов и технологий в доисторическом мире не всегда совпадали, а формирование кочевых народов степей происходило более запутанно, чем ранее полагали учёные.

«Восточный вектор» генов кочевых народов, обитавших к северо-западу от Кавказа, учёные смогли прочесть, сопоставив исследованный геном с генами современного населения. Оказалось, что у кочевников есть гены, которые частично «читаются» у современных народов Сибири, Северо-Восточной Азии и у американских индейцев.