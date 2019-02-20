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Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»

19:39 20.02.2019

Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. На записи видно, как военные готовятся к запуску и запускают аппарат.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент сообщил, что первая атомная подводная лодка – носитель системы «Посейдон» будет спущена на воду весной. «Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, теперь можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», – заявил президент.

Впервые об этом вооружении президент рассказал в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Он говорил, что «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и преодолевать расстояния между континентами. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев подчеркивал, что перехватить его «практически невозможно», напоминают «Ведомости».

Темы: Военные технологии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 00:25
Гость: Chanel

Авангард - это и есть та самая сверхтяжёлая ракета, которая взлетает с гиперзвуковой скоростью. Потому её взлёт никак невозможно зафиксировать на старте. Увидят эту ракету уже тогда, когда на подлёте к США от неё разделятся до десяти ядерных боеголовок, которые также будут лететь и маневрировать по целям на гиперзвуковой скорости. Вариант её отловить после пуска равен 0,0%
21.02.2019, 00:12
Гость: Chanel

Посейдон будет ходить на боевом держурстве в паре тысячи километров от берегов США. И подготовить встречу с ним также невозможно, ибо Посейдон с ядерной начинкой взорвётся в несколько сотнях километров от США. Две торпеды с запада и востока накроют гигантским цунами оба побережья Штатов. Такие города как Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон на востоке как и Сан-Франциско с Лос-Анжелесом на западе исчезнут уже через несколько минут после взрыва. Потому и не надо ставить ракеты на Кубе. Пара Посейдонов сделает всё и быстрее, и разрушительнее.
20.02.2019, 22:21
Гость: Петрович

Что-то не очень верится в неуязвимость этого Посейдона. От Петропавловска Камчатского до Сан Франциско - примерно 6000км, по 200 км в час = 30часов. При таком ходе "черной дыры" не получится, шума будет как от танка. Догнать его- может и не догонишь, а подготовить встречу и встретить - за 30 то часов- вполне реально. и в итоге - деньги на ветер( вернее в мутную воду)
Наталью Поклонскую в Президенты!
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