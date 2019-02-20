Минобороны опубликовало первые кадры испытаний «Посейдона»

19:39

Минобороны впервые показало видео полигонных испытаний ядерной беспилотной подлодки «Посейдон», о которой президент Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию. На записи видно, как военные готовятся к запуску и запускают аппарат.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент сообщил, что первая атомная подводная лодка – носитель системы «Посейдон» будет спущена на воду весной. «Хочу сделать одно важное замечание. Ранее об этом не говорилось, теперь можно сказать. Весной этого года будет спущена на воду первая атомная подводная лодка – носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», – заявил президент.

Впервые об этом вооружении президент рассказал в прошлогоднем послании Федеральному собранию. Он говорил, что «Посейдон» сможет нести на себе ядерный заряд, плыть «на очень большой глубине» и преодолевать расстояния между континентами. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев подчеркивал, что перехватить его «практически невозможно», напоминают «Ведомости».