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Впервые в истории две женщины выйдут в открытый космос

13:38 21.02.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Первый в истории выход в открытый космос двух женщин запланирован в 2019 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление астронавта Кристины Кук.

"Как я понимаю, мы с Энн Макклейн на данный момент назначены на этот выход в космос, я не знаю насколько это официально освещено НАСА. Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа", - сказала Кук.

Ранее экипаж, состоящий только из женщин, в открытый космос не выходил.

Ранее сегодня россиянин Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг и Кристина Кук после сдачи экзаменов перед полетом на корабле "Союз МС-12" были рекомендованы межведомственной комиссией к полету в качестве основного экипажа Международной космической станции. На МКС им предстоит провести 204 дня. На орбиту они отправятся с космодрома Байконур 14 марта. Овчинин и американец Хейг не долетели на "Союзе МС-10" до МКС в октябре из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".

В настоящее время на МКС работают россиянин Олег Кононенко, канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Помимо выхода американских астронавток, в мае этого года запланирован выход в космос и российских космонавтов.

"Одна из самых интересных задач для меня - выход в открытый космос. Там предстоит много задач, необходимо снять большое количество оборудования, стоявшего на экспонировании", - сказал на пресс-конференции Овчинин.

Он пояснил, что образцы материалов позднее будут возвращены на Землю для изучения воздействия на них космических факторов в открытом космосе.

"Будем смотреть, какие материалы подверглись воздействию космоса, а какие - нет", - пояснил Овчинин.

Темы: Космонавтика в мире, Международная космическая станция
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Комментарии читателей
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21.02.2019, 18:35
Гость: А почто,

не три иль пять и почему в скафандрах..?!
21.02.2019, 17:02
Гость: Ray Bloom

Женщины на корабле - к несчастью. Теперь будет сверлить снаружи.
21.02.2019, 16:05
Гость: XeX

У космофейкеров уже кризис жанра. Две женщины в космосе, два гея в космосе, пес и кот в космосе...За шальные миллиарды налогоплательщиков можно всякой фигней страдать уже 50 лет без перерыва, изображая "на орбите" бурную деятельность, хотя по сути, все время одна и та же пластинка играет. Пока лохи платят - космоклоуны веселятся.
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