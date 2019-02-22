Найденный дневник Малиновского объяснил причины поражений СССР в начале ВОВ

12:11

В Центральном архиве Министерства обороны России обнаружены дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского.

Одной из главных причин поражений СССР в начале Великой Отечественной войны военачальник назвал неграмотность высшего командного состава.

Дневники охватывают период с марта 1941 по февраль 1943 года, рассказал кандидат исторических наук Александр Ясаков. По его словам, «красной нитью» в мемуарах проходит тема неспособности части советского генералитета решать боевые задачи, сообщает РИА Новости.

В своем докладе Ясаков отмечает, что речь идет о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью и проходили повсеместно.

Малиновский связывал проблему не с личными качествами отдельных командиров, а «с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя».

Историк привел цитату из дневников, в которой маршал рассуждает о плохой подготовке советских командиров.

«Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба. <…> Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать - через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было».