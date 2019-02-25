]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В России поставили под сомнение эффективность «Цирконов» против США

14:26 25.02.2019
Циркон
Ракета «Циркон». Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Использование российских кораблей с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» для уничтожения «центров принятия решений» на территории США является «полнейшей глупостью».

Об этом газете «Взгляд» заявил доктор военных наук, капитан I ранга Константин Сивков.

«Эти корабли даже не смогут подойти к берегам США на расстояние 500-1000 километров. Там развернута мощная система контроля надводной и подводной обстановки», - сказал эксперт.

Сивков считает, что прежде всего «Циркон» предназначен для поражения корабельных группировок. «По наземным целям тоже можно стрелять, но при всех ее скоростных преимуществах она несет обычную боевую часть. И для уничтожения командных центров, особенно тех, которые находятся под землей, с мощной защитой, нужен большой расход оружия», - полагает специалист.

Двум-трем российским кораблям, которые из акватории Тихого или Атлантического океана могли бы нанести удар по территории США, потребуется прикрытие из как минимум 15 других кораблей, отмечает Сивков. Использование для поставленной задачи такого количества техники он считает неэффективным. Вместо этого капитан I ранга предлагает задействовать баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) или крылатые «Калибры».

Сивков добавил, что России «достаточно хорошо» известны координаты командных центров США, а «проблема будет в обеспечении выдачи целеуказания по мобильным корабельным группировкам противника».

Таким образом Сивков прокомментировал контр-адмирала в отставке, Героя России, кандидата технических наук Всеволода Хмырова, заявившего, что российские корабли в Западной Атлантике и восточной части Тихого океана способны ударить «по центрам принятия решений [о запуске американских ракет с европейских установок], размещенным на территории Северной Америки», ракетами «Циркон».

Темы: Военные технологии
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
25.02.2019, 22:11
Гость: Подполковник

Сивков НЕ ВЫСШИЙ офицер ВМФ, а всего лишь старший.
25.02.2019, 21:39
Гость: Павел__

"Сивков обычный проходимец "
- разрушает теплые и уютные сказки о том, как "мы всех сделаем"?
25.02.2019, 20:12
Гость: Николай

Сивков обычный проходимец из тех,что насоздавали в 90-годах при ЖЭКах разные академии разных ,,наук и опошлили понятие ,,наука. Он с такой же лихостью совместно с ,,Ведущими Астрологами России" распинается и по остальным проблемам Мироздания.Сейчас их (этих экспертов) появилась туева хуча. По Космосу,подводнрму плаванию в гидрокостюме в очках и без и на АПЛ и с сообщениями , где,на какой полке на складе лежат ракеты с такими номерам ,а где с этакими.Тьфу на них!
Все комментарии (24)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.