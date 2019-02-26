Sony представила смартфоны с кинематографическим экраном

14:00

На Международной выставке мобильной техники Mobile World Congress 2019 (MWC), которая проходит в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Sony представила новые смартфоны средней ценовой категории Xperia 10 и Xperia 10 Plus, а также флагманский Xperia 1.

Как и флагманский Sony Xperia 1, устройства получили вытянутый дисплей с соотношением сторон 21:9, а разрешение составило 2520 на 1080 пикселей. По утверждениям представителей компании, это позволит пользователям просматривать видео в том же формате, что и в кинотеатре: большинство смартфонов таких компаний, как Apple или Samsung, имеют соотношение сторон 16:9 или 18:9.



Xperia 10. Фото с сайта sonymobile.com

Диагональ Xperia 10 составила шесть дюймов, в то время как диагональ Xperia 10 Plus - на полдюйма больше. Основные камеры - 13+5 и 13+8 мегапикселей соответственно, фронтальная же камера на обоих устройствах имеет восемь мегапикселей.

Сверхширокие экраны - последняя попытка Sony привлечь аудиторию, создающую и редактирующую видеоконтент прямо на мобильных телефонах. В прошлом году исследовательская фирма e-Marketer подсчитала, что 78 процентов просмотров видео по всему миру происходит именно на мобильных устройствах, поэтому столь пристальное внимание к качеству экрана вполне обосновано.

Кроме того, большой размер экрана предоставляет больше места для многооконного режима: в верхней части может проигрываться видеоролик, а на нижней - открыт мессенджер, сообщает Naked-science.ru.

Аккумулятор Xperia 10 обладает емкостью 2870 мАч, а батарея Xperia 10 Plus - 3000 мАч. Заряжаться они будут довольно быстро благодаря зарядке USB Type-C Power Delivery. Камера Xperia 10 и 10 Plus позволяет снимать видео в разрешении 4K и с соотношением сторон 21:9.

Смартфоны поддерживают технологию Sony High-Resolution Audio и кодек LDAC для прослушивания музыки в ее первоначальном звучании даже через беспроводные наушники и работают под управлением операционной системы Android 9 Pie.



Xperia 10 Plus. Фото с сайта sonymobile.com

Как и все телефоны Sony, Xperia 10 и 10 Plus удивительно минималистичны в своем дизайне. Задняя часть защищена крышкой из анодированного алюминия, мягко обтекая стекло Gorilla Glass 5 с минимальными рамками на нижней, левой и правой сторонах: на последней, кстати, расположился сканер отпечатков пальцев.

У пользователей будет возможность выбора широкой цветовой линейки смартфонов: Xperia 10 и Xperia 10 Plus будут выполнены в черном, серебристом, темно-синем, розовом и золотом вариантах - доступность цвета будет зависеть от рынка. Сообщается, что обе модели поступят в продажу 18 марта 2019 года: их цена составит 350 и 430 долларов соответственно.

Помимо этих устройств, Sony представила и флагманский смартфон Xperia 1, вобравший в себя все лучшее от двух предыдущих моделей. Его диагональ - 6,5 дюйма, а матрицу от повреждений защищает стекло Gorilla Glass 6.



Xperia 1. Фото с сайта sonymobile.com

Емкость аккумулятора Xperia 1 чуть больше, чем у Xperia 10 и Xperia 10 Plus, и обещает полный день автономной работы - 3300 мАч, а для зарядки устройства вместо популярной фирменной технологии Qualcomm QuickCharge применяется стандарт Power Delivery 3.0.