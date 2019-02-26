В Госдуме предложили создать список «киберхамов» для борьбы с буллингом

09:41

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать список «киберхамов» для борьбы с издевательствами одних пользователей над другими в российском интернете.

Соответствующее предложение парламентарий озвучил Агентству городских новостей «Москва».

«Если мы видим, что человек хамит, все время оскорбляет кого-то в интернете, пишет непристойные вещи, давит на людей, делает жизнь человека невыносимой, тогда было бы хорошо, если бы мы просто обращались в специальный орган, в Роскомнадзор, например, и он бы определял IP, находил этого человека и выставлял данные о нем в открытый доступ с пояснением, что на такого человека не надо обращать внимание.

Мы можем создать список киберхамов, кибербуллеров и туда публиковать, что это киберхам, на него не ссылаться, не обращать внимания, он себя ведет по-хамски. Ему самому перестанет быть хорошо, это бы был определенного рода бойкот», - сказал Б.Чернышов.

Как ранее сообщалось в СМИ, Microsoft составил ежегодный рейтинг стран по индексу цифровой культуры, в котором Россия заняла 19-е место из 22 стран-участниц. Согласно исследованию, посвященному культуре общения и личной безопасности в интернете, в 2018 г. от кибербуллинга пострадал 71% пользователь рунета, тогда как общемировой показатель - 51%.