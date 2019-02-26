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В Госдуме предложили создать список «киберхамов» для борьбы с буллингом

09:41 26.02.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил создать список «киберхамов» для борьбы с издевательствами одних пользователей над другими в российском интернете.

Соответствующее предложение парламентарий озвучил Агентству городских новостей «Москва».

«Если мы видим, что человек хамит, все время оскорбляет кого-то в интернете, пишет непристойные вещи, давит на людей, делает жизнь человека невыносимой, тогда было бы хорошо, если бы мы просто обращались в специальный орган, в Роскомнадзор, например, и он бы определял IP, находил этого человека и выставлял данные о нем в открытый доступ с пояснением, что на такого человека не надо обращать внимание.

Мы можем создать список киберхамов, кибербуллеров и туда публиковать, что это киберхам, на него не ссылаться, не обращать внимания, он себя ведет по-хамски. Ему самому перестанет быть хорошо, это бы был определенного рода бойкот», - сказал Б.Чернышов.

Как ранее сообщалось в СМИ, Microsoft составил ежегодный рейтинг стран по индексу цифровой культуры, в котором Россия заняла 19-е место из 22 стран-участниц. Согласно исследованию, посвященному культуре общения и личной безопасности в интернете, в 2018 г. от кибербуллинга пострадал 71% пользователь рунета, тогда как общемировой показатель - 51%.

Темы: Интернет в России
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Комментарии читателей
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26.02.2019, 15:29
Гость: Не, не то

Надо чтобы по IP адресу нашли сначала, заблокировали, собак напустили). Мне фильмы Советские про войну по этому поводу вспоминаются, про то как оккупанты с помощью РЛС подпольщиков вычисляли. Дак это как же так? Кто с кем борется?
26.02.2019, 14:54
Гость: *

"Для начала бы бедность победили бы" - дык, уже борятся, и весьма успешно! Вчера же была тема, как депутаны, чиновники и прочие ЕдРасы себе к пенсии по 100-150 тыр накидывают вдохновенно! Вот на себе опробуют, выяснят, что для здоровья не опасно оставить пенсобаки и пенсовать на сто штукарей в месяц - тогда и народу такие пенсии сделают! Святые люди - жизнью и здоровьем рискуют, невзирая на предупреждение министра Соколовой, что хавать надо только макарошки и что без регулярного 40-дневного поста кранты полные...
26.02.2019, 14:43
Гость: *

"Если мы видим, что человек хамит, все время оскорбляет кого-то в интернете, пишет непристойные вещи, давит на людей, делает жизнь человека невыносимой, тогда было бы хорошо, если бы мы просто обращались в специальный орган, в Роскомнадзор, например, и он бы определял IP, находил этого человека и выставлял данные о нем в открытый доступ с пояснением, что на такого человека не надо обращать внимание" - на Жирика намекает? "Ты, Джордж, с...й ковбой, б...!"(с)
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