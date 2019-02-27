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В проблемах производства российского МС-21 обвинили Японию

09:41 27.02.2019
МС-21
Фото с сайта government.ru
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Отказ Японии поставить композиционный материал для самолета МС-21 создал России «большие проблемы».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпредставителя президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21», - сказал чиновник.

По словам Иванова, теперь Россия вынуждена или сама производить углеродное волокно, или закупать его в третьих странах.

Напомним, 18 февраля глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в связи с необходимостью разработки собственных композитных материалов для крыла из-за остановки поставок из США запуск самолета МС-21 в серийное производство сдвигается на конец 2020 года.

Темы: Технологии и решения, Авиастроение
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Комментарии читателей
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27.02.2019, 16:23
Гость: ха

быстрее выберут второй (более легкий и привычный) вариант: "или закупать его в третьих странах."
27.02.2019, 16:19
Гость: Иван простак

Ну вообще то правильно обвинили японцев. Если подписываешь контракты - изволь исполнять. Но нет худа без добра. Своя нить на подходе. Этим занимается Росатом, его композитное подразделение.
27.02.2019, 15:24
Гость: МС-21

Что тут сказать. В СССР авиастроение было хорошо развито, и выпускалось много различных марок гражданских самолётов и вертолётов. За время новой власти в течении 20-25 лет вся авиапромышленность была угроблена. И к стати все модели гражданских самолётов полностью собирались из отечественных комплектующих запчастей. Наивные зеркальные партнёры полагали что наступила наконец новая эра зачем самим этим заниматься хватит то что есть нефть, газ, лес, и другие богатства и можно всё купить за рубежом. А то что люди потеряли работу в том числе и квалифицированные инженера, снизились поступления в бюджет это никого не волновало. А сейчас когда зеркальные партнёры прищемили РФ хвост и начинают перекрывать кислород, кое кому стало доходить об истинном положении вещей. Но система все равно не унывает, видимо полагают - на наш век хватит а там хоть трава не расти.
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