В проблемах производства российского МС-21 обвинили Японию

09:41

Отказ Японии поставить композиционный материал для самолета МС-21 создал России «большие проблемы».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпредставителя президента страны по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«Совсем недавно правительство Японии после звонка из известной столицы известного государства ввело дополнительные санкции против Российской Федерации. До этого нам продавали специальное углеродное волокно, из которого мы делали так называемое "черное крыло", современное крыло для гражданского самолета МС-21», - сказал чиновник.

По словам Иванова, теперь Россия вынуждена или сама производить углеродное волокно, или закупать его в третьих странах.

Напомним, 18 февраля глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в связи с необходимостью разработки собственных композитных материалов для крыла из-за остановки поставок из США запуск самолета МС-21 в серийное производство сдвигается на конец 2020 года.