Госдума решила защитить детей от интернета

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Наказание за распространение информации, причиняющей вред здоровью или психике детей, ужесточат. В Госдуму внесли пакет соответствующих законопроектов. Поправки помогут оградить несовершеннолетних от вредного воздействия в Сети.

В частности, авторы инициативы предлагают увеличить штрафы за нарушения законодательства о защите детей, их размеры вырастут вдвое (ст. 6.17 КоАП). За распространение среди детей информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, рядовым гражданам грозит от 3 до 4 000 руб. штрафа, 10-20 000 руб. заплатят должностные лица, 40-100 000 руб. - юридические.

В качестве наказания также предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. А за привлечение детей к участию в создании вредной для них информационной продукции будут наказывать штрафами от двух до 60 000 рублей, сообщает «Право.ру».

Авторы поправок отмечают, что число правонарушений в этой сфере выросло на 160% за период 2016-2017 годов, а количество обращений в Роскомнадзор увеличилось на 268%.

Они считают, что введенные в 2013 году штрафы сейчас неэффективны, а их размер вряд ли остановит потенциального нарушителя, который может заработать значительно больше на распространении такой информации.

Изменения предлагают внести и в сам закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ). Согласно им владелец веб-сайта получит право «применять административные и организационные меры, технические, программно-аппаратные средства защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Обеспечить защиту детей от вредных материалов в Сети также обяжут образовательные организации. Они должны будут разработать меры информационной безопасности для своих учеников.

За последнее время это уже вторая инициатива по усилению безопасности детей в Интернете. В декабре 2018 года Путин подписал закон № 472-ФЗ, который позволяет незамедлительно блокировать сайты, популяризирующие насилие среди несовершеннолетних.