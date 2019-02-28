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Американский генерал заявил, что США неспособны сбить российские ракеты

10:29 28.02.2019
Тополь-М
Пуск ракеты «Тополь-М». Фото с сайта mil.ru
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США не в состоянии сбивать российские гиперзвуковые ракеты, поэтому договор СНВ-3 с Москвой необходимо продлить, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил генерал ВВС Джон Хайтен.

Такое заявление он сделал, выступая в Сенате США, сообщает «Русская весна».

Он пытался убедить сенаторов в необходимости вкладывать «миллиарды долларов» в модернизацию ядерного арсенала Америки.

По его мнению, наибольшую опасность представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Уже десять лет я наблюдаю за их (российскими - прим. РВ) торпедами, гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами, которые могут менять направление движения в любой момент, и у нас будут с ними проблемы. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост», - сказал Хайтен.

Объясняя сенаторам разницу между баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, Хайтен сказал, что существующие американские системы вооружения могут их обнаружить, но потом они «исчезают, и мы их не видим до момента удара».

«Я смотрю на наш ядерный потенциал, нашу (ядерную - прим. РВ) триаду и нашу программу модернизации как на необходимый минимум для защиты нашей нации. Сегодня мы обязаны защищаться от угрозы нашему существованию, которая исходит от России и Китая», - заявил он сенаторам.

Темы: США, Вооружения в мире, Военные технологии
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Комментарии читателей
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28.02.2019, 16:05
Гость: Титус

Они и сейчас неспособны. Глупо предполагать, что после массированного удара хоть несколько ракет не прорвутся даже через эшелонированную оборону. И этого уже будет достаточно для нанесения неприемлемого ущерба. Не случайно американцы начали умащивать Ким Чен Ына, лишь бы он не грохнул своими немногими ракетами по Штатам. И правильно делают.
28.02.2019, 15:19
Гость: Джон

Товарищ Сухов. Вы опять пришли сдаваться - без порток, но в шляпе.
28.02.2019, 14:43
Гость: Не только

исчезают... Их вообще никому никогда не видно..
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