Американский генерал заявил, что США неспособны сбить российские ракеты

10:29

США не в состоянии сбивать российские гиперзвуковые ракеты, поэтому договор СНВ-3 с Москвой необходимо продлить, заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил генерал ВВС Джон Хайтен.

Такое заявление он сделал, выступая в Сенате США, сообщает «Русская весна».

Он пытался убедить сенаторов в необходимости вкладывать «миллиарды долларов» в модернизацию ядерного арсенала Америки.

По его мнению, наибольшую опасность представляют новейшие крылатые и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотный подводный аппарат «Посейдон».

«Уже десять лет я наблюдаю за их (российскими - прим. РВ) торпедами, гиперзвуковым оружием и крылатыми ракетами, которые могут менять направление движения в любой момент, и у нас будут с ними проблемы. Я могу сказать, что сегодня способен защитить страну, но беспокоюсь за людей, которые в будущем будут занимать мой пост», - сказал Хайтен.

Объясняя сенаторам разницу между баллистическими и гиперзвуковыми ракетами, Хайтен сказал, что существующие американские системы вооружения могут их обнаружить, но потом они «исчезают, и мы их не видим до момента удара».

«Я смотрю на наш ядерный потенциал, нашу (ядерную - прим. РВ) триаду и нашу программу модернизации как на необходимый минимум для защиты нашей нации. Сегодня мы обязаны защищаться от угрозы нашему существованию, которая исходит от России и Китая», - заявил он сенаторам.