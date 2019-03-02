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В Роскачестве рассказали, как избежать прослушки мобильного телефона

00:00 2.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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За пользователями смартфонов могут "шпионить" не только вредоносные программы, но и привычные приложения вроде мессенджера, который распознает и анализирует речь в своих целях, или фонарика, который запрашивает доступ к фотографиям и контактам.

Роскачество совместно с экспертами по кибербезопасности подготовило рекомендации, которые помогут пользователям избежать прослушки.

В ведомстве подчеркнули, что нужно внимательнее относиться к запросам доступа от приложений к микрофону, камере, контактам и фото, подумать, действительно ли нужна эта функция. "Разработчики объясняют необходимость запросов приложениями доступа к пользовательским данным, в том числе к содержимому голосовых сообщений, именно требованиями функциональности. Хотя зачастую эти функции не являются первостепенными, например, тот же голосовой поиск в геоприложениях", - рассказал Роскачеству руководитель направления Solar appScreener компании Ростелеком-Solar Даниил Чернов.

Согласно информации Роскачества, собранные голосовые данные разработчики программ активно используют в маркетинговых целях, показывая пользователям таргетированную рекламу. Например, вы поговорили рядом с телефоном о предстоящей поездке, и в вашем мобильном браузере стала активно демонстрироваться реклама товаров и услуг на эту тему, пишет ТАСС.

"Если вы всерьез озадачены вопросом конфиденциальности и не хотите, чтобы мобильные приложения вас прослушивали, - ограничьте доступ мессенджеров и других приложений к микрофону и не используйте аудиосообщения, тем более что это еще и не всегда удобно для получателей", - рассказал в свою очередь руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Он также рекомендует не использовать голосовые команды для выполнения функций мобильных приложений. "Они ждут от нас ключевые слова и поэтому слушают и анализируют всю поступающую информацию”, - добавил Куканов.

Темы: Наука и техника
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