]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В МВД анонсировали переход на электронные права и паспорта

13:10 1.03.2019
Паспорта РФ
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

Электронные паспорта и водительские удостоверения могут ввести в стране уже в скором времени.

Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает «Право.ру».

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технологической инфраструктуры органов внутренних дел», – заявил Колокольцев.

Он отметил, что речь в первую очередь идет о создании единого реестра населения и системы биометрической идентификации, а также о переходе на электронные удостоверения личности и водительские права.

Также он подчеркнул, что внедрение новых методов и технических средств обработки информации необходимо для противодействия «криминальным угрозам в киберпространстве».

Наряду с этим в ведомстве продолжают работать над упрощением порядка въезда в Россию туристов, сообщил Колокольцев. Он положительно оценил опыт использования электронной визы на Дальнем Востоке.

«С 1 июля такой механизм будет реализован в Калининградской области. В дальнейшем он может быть транслирован на города федерального значения и прилегающие к ним регионы», – заявил глава МВД.

Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил СМИ, что электронные водительские удостоверения могут появиться у россиян уже в 2020 году. Введение электронных удостоверений личности прогнозировали на 2024 год.

Темы: Информационные технологии (IT), Технологии и решения, МВД России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.03.2019, 17:43
Гость: good

В СССР не было электронных паспортов, а в розыске было на два порядка меньше "людей". Странно это.
01.03.2019, 16:28
Гость: справка

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА И ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА НИЧЕГО ОБЩЕГО С ХРАНЕНИЕМ ЧАСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ ИМЕЮТ, т.к. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ УЖЕ ХРАНИТСЯ. ЗАКОН КОНСТИТУЦИИ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЭТОМУ НЕ ИМЕЕТ! ПОД ЭЛЕКТРОННЫМИ ПАСПОРТАМИ И ВОДИТЕЛЬСКИМИ ПРАВАМИ ИМЕЕТСЯ ВВИДУ ОДИН ПАСПОРТ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ВМЕСТО КНИЖНОГО ФОРМАТА БУДЕТ КАРТА, КАК ВО ВСЕХ СТРАНАХ! Например, в Германии паспорт можно заказать через компьютер или на почте. В США, КАНАДЕ, БРИТАНИИ ТОЧНО ТАКЖЕ. Думаю, что и ВО ВСЕХ СТРАНАХ МИРА, кроме конечно ИНДИИ, где люди ВЕРЕВКИ В РУЧНУЮ ВЬЮТ, БЕЛЬЁ СТИРАЮТ В ЯМАХ, хотя ИНДИЯ ПРОИЗВОДИТ САМОЕ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, НО ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЫ!
01.03.2019, 16:22
Гость: конССтиционному дураку!

А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ "ЭЛЕКТРОННЫЕ ПАСПОРТА И ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА"? Кстати, СВЕДЕНИЯ О ПАСПОРТАХ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ УЖЕ ХРАНЯТСЯ НА КОМПЬЮТЕРАХ ВО ВСЕХ СТРАНАХ!
Все комментарии (13)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.