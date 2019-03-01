В МВД анонсировали переход на электронные права и паспорта

13:10

Электронные паспорта и водительские удостоверения могут ввести в стране уже в скором времени.

Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии ведомства, сообщает «Право.ру».

«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по модернизации информационно-технологической инфраструктуры органов внутренних дел», – заявил Колокольцев.

Он отметил, что речь в первую очередь идет о создании единого реестра населения и системы биометрической идентификации, а также о переходе на электронные удостоверения личности и водительские права.

Также он подчеркнул, что внедрение новых методов и технических средств обработки информации необходимо для противодействия «криминальным угрозам в киберпространстве».

Наряду с этим в ведомстве продолжают работать над упрощением порядка въезда в Россию туристов, сообщил Колокольцев. Он положительно оценил опыт использования электронной визы на Дальнем Востоке.

«С 1 июля такой механизм будет реализован в Калининградской области. В дальнейшем он может быть транслирован на города федерального значения и прилегающие к ним регионы», – заявил глава МВД.

Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил СМИ, что электронные водительские удостоверения могут появиться у россиян уже в 2020 году. Введение электронных удостоверений личности прогнозировали на 2024 год.