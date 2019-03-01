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Следственный комитет назвал причину гибели группы Дятлова

10:26 1.03.2019
Палатка группы Дятлова
Палатка группы Дятлова. Фото с сайта wikimedia.org
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Сотрудники Следственного комитета считают, что причинами гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова стали сход снежной лавины и неопытность туристов.

Такие выводы были сделаны по результатам изучения обстоятельств гибели, которые велись с 2015 года, сообщает «Московский комсомолец».

По мнению следователей, первая группа погибла у костра без одежды и еды, не имея возможностей поддерживать огонь. Вторая группа, возглавляемая Дятловым, попыталась пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа занималась поиском «более надежного убежища», добралась до перешейка, который провалился под их тяжестью и оказалась «накрыта слоем промерзшего снега».

Отмечается, что у туристов не было необходимого для данного маршрута снаряжения и полноценной карты местности, а главной ошибкой была названа ночевка на склоне горы во время сильного снегопада.

Напомним, в феврале 1959 года в окрестностях горы Отортен были найдены тела девяти лыжников (студенты Уральского политехнического института), которые отправились туда в составе туристической группы под руководством Игоря Дятлова. По официальным данным, туристы скончались от обморожения, однако причиной смерти некоторых из них стали полученные травмы. В живых остался только один человек, который из-за болезни за несколько дней до происшествия сошел с маршрута.

Темы: Интересные факты в мире науки, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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01.03.2019, 18:39
Гость: михаил

Что только не вытаскивают из архивов, чтобы отвлечь людей, а народ всё равно властью недоволен.
01.03.2019, 18:01
Гость: личный опыт

Есть небольшая надежда, что агентов таки поймали, так как первые следственные действия начались 06 февраля 1959 года, а первые тела нашли в двадцатых числах 1959 года.
01.03.2019, 17:59
Гость: Пушкин

Я
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