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Названы самые опасные отрасли для хакерских атак

12:52 4.03.2019
Хакеры
Фото с сайта pixabay.com
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Аналитики рейтингового агентства Moody’s изучили возможные риски кибератак для кредитных рейтингов компаний 35 секторов с общей суммой долга $70 трлн.

Самым высоким оказался уровень риска четырех секторов: банки; компании, специализирующиеся на операциях с ценными бумагами; компании, занимающиеся инфраструктурой финансового рынка; медицинские учреждения, такие как больницы и лаборатории. По подсчетам, общая сумма задолженности этих четырех секторов достигает $11,7 млрд.

Для всех четырех секторов риски оказались высокими и с точки зрения уязвимости, и с точки зрения воздействия, сообщает «Коммерсант».

В группу с относительно высоким уровнем риска Moody’s включил девять секторов с общей суммой задолженности $9,7 трлн. Среди них ритейл, транспорт, производственный и телекоммуникационный секторы.

Еще 11 секторов с общей задолженностью $3 трлн отнесены к группе со средним уровнем риска. Это в том числе управляющие активами, страховые компании, аэропорты и высшие учебные заведения.

Относительно низок уровень риска у семи секторов с общей задолженностью на $46,5 трлн. В их числе правительственные учреждения, органы местной власти, школы и нефтегазовая отрасль.

Самые низкие риски у четырех секторов с задолженностью $1,8 трлн. Это сырьевая и сельскохозяйственная сферы, недвижимость, платные дороги и государственно-частное партнерство.

Темы: Интернет в мире, Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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