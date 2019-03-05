«Лаборатория Касперского» выпустит защищенную операционную систему

17:54

«Лаборатория Касперского» разрабатывает защищенную мобильную операционную систему на базе уже существующей KasperskyOS, предназначенной для устройств интернета вещей и автомобильных систем.

Компания может представить мобильную ОС до конца 2019 года, сообщает RNS со ссылкой на слова топ-менеджера одной из IT-компаний. Отмечается, что данную информацию подтвердил и второй источник, знакомый с планами компании.

По данным одного из источников, в настоящее время система находится в стадии тестирования. Второй источник уточнил, что мобильная ОС находится «в хорошей степени готовности» и компания также может выпустить версию ОС для граждан.

«У них - ("Лаборатории Касперского" - ред.) будет два позиционирования операционной системы: одно для госструктур в рамках импортозамещения и информационной безопасности, а второе для домашних пользователей в рамках борьбы за приватность персональных данных», - сообщил он.

На данный момент «Лаборатория Касперского» подала заявку на включение уже существующей операционной системы KasperskyOS в реестр отечественного программного обеспечения.

Напомним, компания представила защищенную операционную систему KasperskyOS в 2016 году. На данный момент система используется для защиты устройств интернета вещей, автомобильных систем и сетевого оборудования. В 2017 году компания представила специальный модуль для киберзащиты современных автомобилей, который был создан на базе KasperskyOS.