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«Лаборатория Касперского» выпустит защищенную операционную систему

17:54 5.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
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«Лаборатория Касперского» разрабатывает защищенную мобильную операционную систему на базе уже существующей KasperskyOS, предназначенной для устройств интернета вещей и автомобильных систем.

Компания может представить мобильную ОС до конца 2019 года, сообщает RNS со ссылкой на слова топ-менеджера одной из IT-компаний. Отмечается, что данную информацию подтвердил и второй источник, знакомый с планами компании.

По данным одного из источников, в настоящее время система находится в стадии тестирования. Второй источник уточнил, что мобильная ОС находится «в хорошей степени готовности» и компания также может выпустить версию ОС для граждан.

«У них - ("Лаборатории Касперского" - ред.) будет два позиционирования операционной системы: одно для госструктур в рамках импортозамещения и информационной безопасности, а второе для домашних пользователей в рамках борьбы за приватность персональных данных», - сообщил он.

На данный момент «Лаборатория Касперского» подала заявку на включение уже существующей операционной системы KasperskyOS в реестр отечественного программного обеспечения.

Напомним, компания представила защищенную операционную систему KasperskyOS в 2016 году. На данный момент система используется для защиты устройств интернета вещей, автомобильных систем и сетевого оборудования. В 2017 году компания представила специальный модуль для киберзащиты современных автомобилей, который был создан на базе KasperskyOS.

Темы: Антивирус Касперского, Операционная система, Софт и разработка новых программ
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 19:01
Гость: gvozd

если касперский не сделает это open source, вряд ли получит распространение.
open source на сегодня единственная гарантия что система не имеет закладок и специално оставленных черных ходов для спецслужб.
без такой уверенности, никто не будет использовать операционку.
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