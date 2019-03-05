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Депутаты поддержали создание единой базы данных абонентов

13:00 5.03.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает создание единой информационной системы проверки сведений об абонентах мобильной связи.

По мнению авторов документа, он обезопасит россиян от коллекторов.

Предложенная система проверки сведений об абоненте представляет собой универсальную программу, доступ к которой будет иметь лишь ограниченный круг организаций – банки и коллекторские агентства, сообщает «Право.ру». Таким образом, все телефонные номера россиян попадут в специальную базу, разрешение владельцев на это спрашиваться не будет.

«Бывает так, что «симка» принадлежала другому человеку, который ранее брал кредит, после чего была перепродана третьему лицу. И вот ему начинают названивать банки и коллекторы с требованием вернуть долг. А на самом деле к этому долгу он не имеет никакого отношения.

Предлагаемая система проверки решает эту проблему: кредиторы делают запрос и мгновенно получают корректную информацию, у них отпадает необходимость третировать этого человека», – говорил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков "Парламентской газете".

К законопроекту поступили замечания и предложения, в том числе от правительства: оно рекомендовало принять документ, но доработать его ко второму чтению. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Мобильная связь и сотовые операторы, Проблемы кредитов и кредитования в России
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Комментарии читателей
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05.03.2019, 19:50
Гость: однозначно

самое прикольное,что будут преданы огласки номера тлф,привязанные к банковским счетам.Утрата девайса,копирование сим карты...-доступ к счету предоставлен. С оглаской номеров еще можно сделать много -премного пакостей их владельцам.
05.03.2019, 17:16
Гость: После

чего эта база будет продаваться на пиратских дисках.
Подобное мы уже проходили.
05.03.2019, 14:58
Гость: Конституция РФ

Глава 2.
Статья 24

1. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
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