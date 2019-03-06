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В Нижегородской области появится первый частный космодром

16:40 6.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Нижегородская область и компания «Космокурс» подписали соглашение о строительстве первого в России частного космодрома.

В качестве варианта размещения также рассматривался Татарстан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В проект планируется вложить 2,6 миллиарда рублей частных инвестиций, а первый пуск должен состояться в 2025 году.

Предположительно, с космодрома будут стартовать суборбитальные туристические ракеты, а время полета составит около 15 минут, из которых в невесомости туристы проведут порядка 5 минут.

Компания имеет лицензию «Роскосмоса» на космическую деятельность и разрабатывает одноступенчатую возвращаемую ракету и семиместный космический корабль для полета на высоту 200 километров.

Ориентировочная стоимость билета должна составить 200-250 тысяч долларов.

Темы: Нижегородская область, Космонавтика в России
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 18:42
Гость: Ray Bloom

Обобрали народ теперь космодромы строят.
06.03.2019, 18:35
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки дааа, значит по прежнему дорог не будет. Да и денег тоже.
06.03.2019, 18:14
Гость: Пшено вопрос!

Все расеянские пенсионеры сражу зе начнут на ракетах кататься.
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