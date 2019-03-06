Русские неядерные ракеты и американские заполошные генералы

В газете «Вашингтон Таймс» появилась статья с пафосным названием «Новая русская ракетная угроза нашей Отчизне»



Фото с сайта mil.ru

До некоторых, ещё не вконец отупевших представителей американского истеблишмента, похоже, начало доходить, что их потуги на «глобальное лидерство» на фоне нового русского оружия выглядят… м-м-м… как бы это повежливее сказать… малоубедительно.

А если попросту, то это – полнейшая хрень, которую Дядя Сэм по привычке ещё пытается впаривать своим вассалам и прихлебателям, но под которой уже нет никакой реальной силовой опоры.

Вот лишь одно из подтверждений этого печального (для Америки, не для России) факта.

27 февраля в газете «Вашингтон Таймс» появилась большая статья, которая пафосно называется «Новая русская ракетная угроза нашей Отчизне».

В этой статье утверждается, что, отвечая на вопросы американских сенаторов, командующий военно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О’Шонесси заявил:

«Хотя русские межконтинентальные ядерные ракеты угрожают нам уже более 50 лет, сегодня впервые в истории у Москвы появились и неядерные ракеты, способные обычным боезарядом поражать цели в глубине американской территории.

Речь идёт о крылатых ракетах морского и воздушного базирования. Эти ракеты могут запускаться вдали от американских границ, далеко за пределами радиолокационного поля наших противоракетных систем и поражать цели со значительно большей точностью, чем их предшественники.

Российские бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 регулярно совершают облёт территории США, чтобы продемонстрировать свои возможности. Из-под воды их поддерживают новые русские подлодки с крылатыми ракетами дальнего радиуса действия для удара по наземным целям. Эти подводные лодки гораздо более скрытны и смертоносны, чем их предшественницы предыдущего поколения.

Вдобавок, в Арктике Россия планирует разместить боевые ледоколы, вооружённые специальными ракетными модулями-контейнерами с ракетами «Калибр-НК». Эти ракеты имеют возможность атаковать наземные цели с высокой точностью, что создаст новые угрозы нашему северному флангу.

Кроме того, русские активно укрепляют свою арктическую оборону с помощью береговых ракетных комплексов «Бастион», которые они разместили на Новосибирских островах, что позволит им взять под контроль огромный участок Северного морского пути.

Эти растущие неядерные возможности России предоставляют Москве целый ряд ранее недоступных вариантов для предотвращения эскалации любого конфликта на выгодных для себя условиях.

Другим видом новейшего русского оружия, представляющего серьёзную угрозу для нашей Родины, является гиперзвуковой блок «Авангард», который запускается на баллистической ракете, а затем движется со скоростью 20 тысяч миль в час и способен в течение 15 минут с момента пуска прорвать нашу противоракетную оборону и поразить намеченную цель.

Эти новые русские ракеты как в обычном, так и в ядерном оснащении, наряду с изощрёнными кибератаками, являются наиболее серьёзными угрозами, с которым нам приходится сталкиваться. Если мы хотим сохранить нашу способность защищаться, мы должны срочно вкладывать деньги в нашу оборону…»

В этой же статье приводятся выдержки из доклада другого американского генерала, командующего Стратегическим командованием США Джона Хайтена, сенатскому комитету по обороне.

Хайтен утверждает:

«В ядерном арсенале Москвы находится 2 000 единиц тактического ядерного оружия. Такие запасы нестратегических ядерных боеприпасов не оставляют сомнений в том, что Россия готова использовать их в случае серьёзного конфликта.

Носителями тактических ядерных боеголовок у русских являются ракеты «воздух-поверхность», наземные баллистические ракеты малой дальности, авиабомбы и морские глубинные бомбы, носителями которых является авиация среднего радиуса действия, а также противокорабельные, противолодочные, зенитные ракеты и торпеды, предназначенные для размещения на надводных кораблях и подводных лодках. Система противоракетной обороны Москвы также вооружена ядерными боеголовками.

Кроме того, по состоянию на 2018 год Россия уже развернула несколько дивизионов запрещённых наземных ракет среднего радиуса действия, что хорошо иллюстрирует готовность русских игнорировать любые соглашения, когда они считают, что это в их интересах…

В сочетании с разветвлённой инфраструктурой ядерного комплекса и мощной производственной базой это подчёркивает, что Москва продолжает считать ядерное оружие основой своей безопасности и в будущем, на неопределённо долгое время.

Такой вывод подтверждают и попытки России «обмануть» договор об ограничении стратегических наступательных вооружений от 2010 года с помощью создания ядерного подводного беспилотника, крылатой ракеты с ядерным двигателем и гиперзвукового ударного блока.

В сочетании с агрессивной силовой доктриной, это ещё больше повышает способность русских бросить вызов Соединённым Штатам и НАТО по всему спектру военного, политического, дипломатического и информационного противостояния…»

Читаешь такое, и душа радуется. К этим откровениям матёрых американских вояк даже добавлять ничего не надо. И так всё ясно. Как говорил один известный киногерой: «А Америке-то твоей кирдык! Мы вам всем козью рожу-то устроим…»

С козьей рожей «всероссийский брат» Данила, может, и погорячился. Но сути это не меняет. Сильнее тот, за кем правда.