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Сон оказался необходим для «техобслуживания» ДНК в нейронах

16:08 7.03.2019

Биологи показали, что во сне ДНК нервных клеток проходят особенно активный «ремонт», восстанавливая накопленные за день повреждения


Фото с сайта pixabay.com

Сон жизненно необходим практически всем существам с центральной нервной системой, однако для чего именно - в точности до сих пор не известно. Между тем дефицит сна чреват проблемами не только с психикой и «засорением» мозга токсинами, но также нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы, развитием диабета и ожирения.

Еще одна гипотеза о природе сна предложена в новой статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Ученые из команды профессора израильского Университета имени Бар-Илана Лиора Аппельбаума (Appelbaum Lior) предполагают, что сон позволяет нейронам провести репарацию («ремонт») ДНК, повреждения которых неминуемо накапливаются в ходе работы и просто жизни.

«Это как ямы на дороге, - объясняет Аппельбаум. - Они увеличиваются особенно быстро в часы активного дневного движения, а ремонтировать их удобнее ночью, когда трафик не такой плотный».

Для проверки своей гипотезы биологи поставили эксперименты с аквариумными рыбками данио-рерио. Это обычный модельный организм для исследований нервной системы, поведения и сна.

В основе своей они похожи на человеческие, однако устроены рыбки куда проще людей и почти прозрачны, что сильно облегчает исследования. Так, с помощью флуоресцентных белков и микроскопа команде из Бар-Илана удалось наблюдать репарацию ДНК в нейронах данио в течение бодрствования и во сне.

Оказалось, во время сна хромосомы активно расплетаются, раскрывая нити ДНК, которые проходят массированную репарацию.

«Невзирая на риск почти полного отсутствия внимания к окружающему миру, животным - начиная от медуз и рыб и заканчивая людьми - приходится спать, чтобы их нейроны провели "техническое обслуживание" ДНК, - резюмирует Лиор Аппельбаум. - Это может объяснять появление и сохранение сна во всем царстве животных».

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире, Открытия в области медицины и здоровья
Источник: Naked-science.ru
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07.03.2019, 18:49
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