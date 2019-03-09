Юрий Гагарин. Каким он парнем был

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9 марта 2019 года первому космонавту Земли, Юрию Алексеевичу Гагарину, исполняется 85 лет. Гагарин – настоящий символ нашей страны, человек, которого знают во всем мире



Стоп-кадр из видео в YouTube

Если бы Юрий Алексеевич Гагарин дожил до наших дней, 9 марта 2019 года он отмечал бы свой очередной юбилей, первому космонавту Земли исполнилось бы 85 лет. В реальности Юрий Гагарин ушел от нас рано, как часто уходят по-настоящему великие люди. Его жизнь трагически оборвалась 27 марта 1968 года.

На момент злополучной катастрофы истребителя МиГ-15УТИ во Владимирской области ему было всего лишь 34 года. Смерть героя, а Юрий Алексеевич был настоящим героем, первопроходцем в освоении космических пространств, навсегда оставила зияющий шрам в душе родных и близких первого космонавта, найдя отклик и в сердцах простых граждан Советского Союза и других государств.

Сегодня Юрий Гагарин – это настоящий символ нашей страны, человек которого знают и уважают во всем мире, он буквально пленил всех своей широкой улыбкой и добрым лицом. Полетом в космос он навсегда вписал свое имя в историю, обеспечил себе бессмертие.

Не случайно 12 апреля сегодня отмечают не только День космонавтики в нашей стране, но и Международный день полета человека в космос. Соответствующее решение было принято на 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла 7 апреля 2011 года.

Сегодня этот апрельский день навсегда и неразрывно связан с именем простого русского парня Юрия Алексеевича Гагарина.

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в роддоме города Гжатска. В 1968 году этот город на Смоленщине переименовали в его честь в Гагарин.

Будущий космонавт родился в простой семье русских крестьян. Его отец Алексей Иванович Гагарин трудился плотником, а мать Анна Тимофеевна Матвеева работала на молочно-товарной ферме. Семья была многодетной, у Юрия было два брата и сестра, а сам он был третьим по старшинству ребенком.

Все детство будущего космонавта прошло в небольшой деревне Клушино, где жили его родители, здесь же 1 сентября 1941 года он пошел в первый класс – в первый год страшной войны, которая затронула и его жизнь, и жизнь родной деревни, которую уже 12 октября заняли немецкие войска.

Семью Гагариных захватчики выгнали из дома вместе с малыми детьми, поэтому всю суровую зиму 1941/42 годов они жили в выкопанной на огороде небольшой землянке, по словам очевидцев, размерами она была не больше обыкновенного поездного купе.

В оккупации в тесной землянке на огороде собственного дома, в котором жить им было нельзя (немцы открыли там мастерскую), Гагарины прожили практически полтора года, пока бойцы Красной Армии не освободили деревню Клушино от гитлеровцев 9 апреля 1943 года. До этого момента старшего брата Юрия Гагарина Валентина и сестру Зою немцы успели угнать на принудительные работы в Германию.

Воспоминания о пережитом могли наложить на Юрия свой отпечаток, сделать нелюдимым, закрытым, но ужасы оккупации, а по-другому назвать это трудно, не изменили первого космонавта. Он, по воспоминаниям близких, остался все тем же открытым и добрым человеком. Но о войне и пережитом в интервью и статьях он в дальнейшем старался никогда не упоминать.



Дом, в котором Юрий Гагарин жил в школьные годы. Город Гагарин (бывший Гжатск). Фото с сайта wikimedia.org

Осенью 1943 года продолжилась прерванная войной учеба, в 1949 году Юрий Гагарин окончил шестой класс в Гжатской школы (семья перебралась сюда в 1945 году, в городе было проще найти работу) и принял решение продолжить дальнейшее образование уже в Москве, его по-настоящему тянуло в большой мир. Не помогли ни уговоры родителей, ни уговоры учителей, которые просили его остаться в Гжатске.

Выбрав для себя цель, Юрий Гагарин поступательно шел к ней, он был очень целеустремленным человеком и никогда не снижал требований к себе. Перебравшись в Москву, он одновременно учился в Люберецком ремесленном училище №10 и в вечерней школе рабочей молодежи.

С отличием окончив училище в 1951 году, он вышел из него подготовленным формовщиком-литейщиком. Но тяга к знаниям не была утолена, уже после завершения училища в том же году Юрий Гагарин поступает в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение.

Позднее дочь космонавта Елена Гагарина вспоминала, что ее отец принадлежал к поколению людей, у которого было не так много возможностей, особенно из-за войны и тягот послевоенного времени, поэтому он всегда стремился наверстать это, интересовался всем, был очень любознательным, любил учиться.

По словам Елены Гараниной, Юрий Алексеевич всю жизнь интересовался историей и литературой. Из детства ей запомнилась история, как отец водил дочерей на поле бородинской битвы и рассказывал им историю боя, удивляя интересными подробностями сражения армий Наполеона и Кутузова.

Гагарин любил стихи, хорошо знал Пушкина, а также поэзию, связанную с войной, например, стихи Твардовского. Литературу он любил разную и русских классиков, и произведения Сент-Экзюпери. К примеру, у знаменитого французского автора ему нравился роман «Ночной полет».

Удивительно, но впервые с авиацией Юрий Гагарин близко сталкивается лишь в 1954 году, когда в октябре приходит в саратовский аэроклуб при ДОСААФ. Уже в следующем году начинающий летчик добивается существенных успехов на новом для себя поприще, что говорит о его отличной обучаемости и открытости к восприятию новой информации.

В 1955 году будущий космонавт выполняет первый самостоятельный полет на учебно-тренировочном самолете Як-18. Здесь же на аэродроме Дубки (спортивный аэродром города Саратова), он выполняет свой первый в жизни прыжок с парашютом, это произошло 14 марта 1955 года, таким образом, он освоил курс не только летной, но и парашютной подготовки.

Летом того же года он с отличием завершает учебу в Саратовском индустриальном техникум, а осенью завершает обучение в аэроклубе с общей выпускной оценкой «отлично» (Оценки при завершении обучения: мотор – «отлично», материальная часть самолета – «отлично», аэродинамика – «отлично», самолетовождение «отлично»).

Не удивительно, что с такими оценками и успехами в пилотировании после призыва в армию в октябре 1955 года Юрия Гагарина определили в Чкалов (сегодня Оренбург), где он стал курсантом 1-го военного авиационного училища летчиков им. К. Е. Ворошилова.

Авиационное училище, как и учебу в аэроклубе ДОССАФ, Гагарин закончил с отличием и здесь можно вспомнить историю о его росте.

Вспоминая первого космонавта Земли, в голове всегда всплывает его улыбка, которая и пленила весь мир, но для того, чтобы лучше представлять себе Юрия Гагарина нужно помнить и о том, что он был небольшим человеком. По сегодняшним меркам он был маленьким, рост космонавта не превышал 165 см, но для мужчин, чье детство пришлось на военные и первые послевоенные годы – это не было чем-то из ряда вон выходящим.

С ростом Юрия Гагарина связана как минимум одна занимательная история.

В летном училище в Чкалове летчик отлично справлялся со многими дисциплинами, курсант был на хорошем счету и преподаватели фиксировали его успехи и отличный уровень успеваемости. Однако один элемент давался Юрию с трудом, у него были проблемы с грамотной посадкой самолета, летательный аппарат постоянно клевал носом.

Данную историю очень любят упоминать в российских средствах массовой информации, откуда она перекочевала уже в «Википедию». Считается, что эта проблема с посадкой могла поставить крест на карьере летчика, но начальник училища вовремя заметил, что курсант Гагарин отличается маленьким ростом. Из этого он сделал умозаключение о том, что небольшой рост ведет к изменению угла обзора из кабины и меняет у летчика восприятие и чувство приближающейся земли.

Поэтому Гагарину рекомендовали летать с толстой подкладкой, которая увеличивала бы его рост и повышала обзорность из кабины, это в итоге дало свои плоды, и Юрий Алексеевич окончил училище с отличием.

Правда это или красивая байка сказать сегодня очень трудно, но абсолютно точно можно говорить о том, что для космонавта небольшой рост был не проблемой, а необходимостью и здесь он пригодился Гагарину на все 100 процентов, став его достоинством.

На заре пилотируемой космонавтики в Советском Союзе были достаточно жесткие требования к космонавтам, в том числе по росту, который не мог превышать 170 см. В дальнейшем требования менялись и постепенно в космос начали отправлять и более высоких людей, но в начале 1960-х годов Королев выдвигал именно такое требование.

Впрочем, и сейчас вывод на орбиту лишнего сантиметра или грамма полезной нагрузки непростое задание, что уж говорить о первом этапе покорения космоса. Тогда же Юрий Гагарин в полной мере устраивал комиссию, которая проводила отбор кандидатов в первый состав отряда космонавтов.

Более того, небольшой рост не мешал Гагарину играть в баскетбол и волейбол и любить эти игры. Еще обучаясь в ремесленном училище, он без проблем получил значок ГТО, сдав все необходимые нормативы. Юрий даже сумел стать местным рекордсменом. В проведенной в 1951 году спартакиаде училища он пробежал стометровку за 12,8 секунды, улучшив свое же достижение во время эстафеты 4 по 100 метров, когда пробежал свой этап за 12,4 секунды.

О том, что Юрий Гагарин увлекался разными видами спорта и в целом был очень спортивным человеком, мы можем судить по дошедшим до нас многочисленным фотографиями, которые знакомы каждому.

К примеру, знаменитом снимке, где он с гантелями стоит на балконе своего дома, или фотографиях, где он катается на водных лыжах, даже на общем снимке первого отряда советских космонавтов Юрий стоит с теннисной ракеткой в руках.

Спорт занимал в его жизни большое место. В баскетболе невысокий разыгрывающий даже сумел получить первый взрослый разряд. По воспоминаниям дочери космонавта Елены Гагариной, ее отец обожал баскетбол и хорошо понимал эту игру.

Он был капитаном команды и талантливым разыгрывающим в студенческие годы, в свое время он даже участвовал в тренировках баскетбольной команды мастеров ЦСКА, был другом легендарного Александра Гомельского.

Среди спортсменов и баскетболистов даже ходила своеобразная шутка (с большой долей правды) о том, что 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин в одночасье стал самым знаменитым в мире баскетболистом.

Водные лыжи и Гагарин тоже целая отдельная история. Юрий Алексеевич стал одним из первых в СССР людей, которые всерьез увлеклись этим новым, экзотическим на тот момент времени и в чем-то экстремальным спортом – водными лыжами. Много раз прославленный космонавт преодолевал на водных лыжах путь от Ялты до Алушты примерно за 1,5 часа, при этом средняя скорость движения по водной глади составляла под 100 км/ч.

Уже после первого полета в космос Юрий Гагрин приложил большое количество усилий для того, чтобы в Советском Союзе появилась Всесоюзная федерация водного спорта, сама идея которой многими спортивными руководителями не поддерживалась и воспринималась как «буржуазное пижонство», но устоять перед мировой знаменитостью и гагаринским обаянием они не смогли.

Никто не будет спорить и с тем, что Юрий Гагарин был очень смелым человеком. Другие люди просто не идут учиться на летчика, не прыгают с парашютом и уж точно не летают в космос. Даже сейчас в пилотируемой космонавтике всегда существует фактор риска, а на заре этой эры – это было очень опасное занятие, которое требовало огромного мужества.

Прекрасно это понимал и сам космонавт, который перед первым полетом на всякий случай написал трогательное письмо жене и дочерям. Это послание жена космонавта Валентина Ивановна получила лишь через 7 лет после гибели мужа в авиакатастрофе. Сам Юрий Гагарин, как и Сергей Королев, прекрасно понимали тот риск, с которым был связан первый полет.

И на самом деле первый полет человека в космос 12 апреля 1961 года сопровождался самыми разными техническими неполадками, всего в полете произошло как минимум 10 нештатных ситуаций и любая из них могла привести к трагедии, начиная от вывода на нерасчетную орбиту (на 85 км выше, чем планировалось) и заканчивая неприятностями при посадке (нерасчетная точка, проблемы с клапаном герметичного скафандра, который нужно было открыть, чтобы перейти на дыхание атмосферным воздухом и т.д.).

Отдельно можно выделить перегрузку, которую испытал космонавт в спускаемом аппарате, она доходила до 12 g, на время Гагарин чуть не потерял сознание, в глазах стало сереть, а показания приборов начали размываться перед глазами. Однако летчик справился со всеми нештатными ситуациями, остался жив, а его полет навсегда вошел в историю, как первый полет человека в космос. Мог ли такое совершить человек, не обладающий незаурядным мужеством, конечно, нет.

Многое может сказать о первом космонавте и клинико-психологическая характеристика, которую составили в первом отряде космонавтов. Специалисты выделяли высокую помехоустойчивость, быстроту реакции и умение ориентироваться в новой обстановке, умение сохранять самообладание.

При проведении исследований была выявлена способность расслабляться даже в самые небольшие временные паузы, Юрий Гагарин мог быстро засыпать, а затем пробуждаться в заданный срок без использования будильника. Об этом впоследствии в многочисленных интервью рассказывала и дочь первого космонавта.

По словам Елены Гагариной, отец мог прийти после работы уставшим, сказать родным, что поспит 40 минут, и спать ровно 40 минут, после чего подниматься минута в минуту. К особенностям характера первого космонавта относили также наличие чувства юмора, склонность к шуткам и добродушию.

Среди черт его характера выделяли любознательность, вдумчивость, жизнерадостность, уверенность в себе. Трудно с этим спорить, глядя сегодня на фотографии первого космонавта.

Для нас Юрий Гагарин навсегда останется бесстрашным покорителем космоса, любознательным, стремящимся к знаниям, хорошо физически подготовленным, увлекающимся разными видами спорта, но самое главное добрым, искренним и во всех смыслах лучезарным человеком, человеком, чья улыбка и сегодня знакома миллионам людей во всем мире.

Автор: Юферев Сергей