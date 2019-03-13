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«Роскосмос» открестился от разработки «антигравитационного двигателя»

21:06 13.03.2019
Владимир Леонов
Изобретатель «квантового двигателя» Владимир Леонов. Фото: Лаборатория Леонова
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«Роскосмос» не создавал технического задания на разработку «антигравитационного двигателя».

Об этом советник генерального директора компании по науке Александр Блошенко рассказал РИА Новости.

Блошенко отметил, что корпорация готова проверить достоверность эффектов, о которых заявил изобретатель этой системы Владимир Леонов. Роскосмос попросил его предоставить экспериментальные образцы, чтобы протестировать их работу в лаборатории, однако Леонов не отвечает на это предложение уже несколько лет.

По словам Блошенко, в компании знают позицию Российской академии наук относительно «квантового двигателя» и разделяют ее сдержанность, однако не готовы сразу отвергать новые теории, поскольку ко многим основополагающим научным открытиям ученые поначалу относились скептически.

«Мы даем на откуп РАН вопрос о научности или лженаучности теории, а с нашей стороны хотели бы получить подтверждение тех прикладных эффектов, о которых заявляет автор, по тем методикам, которые мы считаем достоверными и которые позволяют учитывать погрешность измерения и внешние факторы», — заключил Блошенко.

12 марта стало известно, что «Роскосмос» начнет разработку «квантового двигателя», сообщает «Лента.ру». По словам одного из участников круглого стола, генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин уже сейчас дал указание начать разработку изделия, существование которого опровергается современной физикой.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 06:20
Гость: Доцент

Когда Сергею Королеву была американцами продемонстрирована ракета ФАУ-2 после войны он был поражен и ошеломлен и понял что все что они делали до этого в шарашке полная ерунда вот решение куда и как нужно двигается в ракетостроении. Фашистские ракеты достались американцам вместе с их создателем Фон Брауном, но и СССР к счастью перепало кое-что отдельны детали, материалы и документы производимые на других немецких заводах. Все это было передано Королеву для изучения и на их основе он создал первую советскую ракету Р1 копию ФАУ2 и все последующие Р7 включая союзы созданы на основе ФАУ-2 это не самый надежный и лучший вариант это лишь переделанная Фау-2, собранная в пакет из пяти штук на чем до сих пор и летают. Лунная программа в СССР не задалась так как не было подходящего мощного двигателя а у американцев он был и лунную ракету пришлось делать на имеющихся маломощных соединяя их в пачки но обеспечить их одновременную синхронную работу не удалось. Поэтому пока у американцев или у китайцев не появится что-то новое что можно будет скопировать гравитационный или еще какой двигатель то до тех пор и российская космонавтика и наука будут топтаться на месте и выжидать защищать разные липовые диссертации и «научные» работы сдутые с интернета. А не было бы немцев и Фон Брауна так до сих пор бы на руси на оленях и катались и никаких ракет.
14.03.2019, 02:10
Гость: Иван простак

Интересно, а отсутсвие работ по вечному двигателю тоже придётся подтверждать. Не проще ли работников информационного фронта, пытающихся комприентировать Роскосмос, приписывая им всякую лабуду, посылать подальше . Можно авансом,
13.03.2019, 22:26
Гость: славянин - идеология обмана народа

Пиар и бахвальство несется изо всех уголков этой власти космополитов.
Похоже либерал-троцкисты во власти поставили себе задачу перщеголять самого Геббельса. Заметьте заголовки о каких-то мифических разработках, мультики про умные ракеты и как в 3099 полетим на Марс, не сходят с экранов ТВ - это самое настоящее зомби. На кого все это расчитано? Это на самом деле паранойя. Это мышление тараканов. Выдают желаемое за действительное, приукрашивают ситуацию, искажают статистику. В итоге страна продолжает деградировать, а экономика разрушается.
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