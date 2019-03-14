Ведущие генетики призвали к мораторию на создание ГМ-детей

20:28

Создатели технологий генной модификации призывают к временному запрету использования ГМ-эмбрионов в клинической практике: технологии CRISPR нуждаются в доработке.



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«Мы призываем к глобальному мораторию на клиническое использование генетической модификации зародышевых линий человеческих клеток», - говорится в письме, опубликованном в свежем номере журнала Nature.

Его авторы - 18 крупных ученых, пионеров генетической инженерии и геномики - опасаются последствий сегодняшней тенденции к ГМ-экспериментам с человеческими эмбрионами.

Появление исключительно удобной ГМ-технологии CRISPR стимулировало подобные работы в лабораториях по всему миру, прежде всего в Китае. Однако метод еще далек от совершенства, связан с огромным числом ошибок и «брака», да и другие последствия появления ГМ-людей стоило бы рассмотреть со всей осторожностью.

В числе авторов комментария в Nature стоит отметить Чжан Фэня (Zhang Feng) из Массачусетского технологического института и Эммануэль Шарпентье (Emmanuelle Charpentier) из Института инфекционной биологии Общества Макса Планка - создателей технологии CRISPR.

К призыву присоединился и основатель Института Броуда Эрик Ландер (Eric Lander), внесший огромный вклад в геномику, расшифровку генома человека и некоторых других видов, а также канадская исследовательница Франсуа Бейли (Francoise Baylis), известнейший эксперт в области биоэтики.

Ученые не требуют отказаться от таких работ полностью. Речь идет лишь о моратории сроком примерно на пять лет: за это время ГМ-технологии CRISPR должны быть усовершенствованы и стать достаточно безопасными.

Предполагается, что соответствующие ограничения каждая страна введет самостоятельно и определяет их срок. На это время должны проводиться активные исследования и эксперименты в лабораториях, но без имплантирования полученных эмбрионов суррогатным матерям. И, разумеется, это никак не отменяет важности генной терапии для лечения взрослых пациентов с тяжелыми наследственными заболеваниями.

Очевидно, что встревоженное письмо экспертов появилось по следам скандальных экспериментов китайских генетиков во главе с Хэ Цзянькуем (He Jiankui): в конце прошлого года они попытались получить ГМ-эмбрионы человека, устойчивые к ВИЧ.

Между тем работа была проделана после целого ряда предыдущих призывов к осторожности, ограничениям и даже запретам подобных экспериментов, выходящих за пределы чашки Петри. Изменят ли ситуацию новые призывы, мы еще узнаем.