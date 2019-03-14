]]> ]]>
Главная Наука и техника Наука

Ведущие генетики призвали к мораторию на создание ГМ-детей

20:28 14.03.2019

Создатели технологий генной модификации призывают к временному запрету использования ГМ-эмбрионов в клинической практике: технологии CRISPR нуждаются в доработке.


Фото с сайта pixabay.com

«Мы призываем к глобальному мораторию на клиническое использование генетической модификации зародышевых линий человеческих клеток», - говорится в письме, опубликованном в свежем номере журнала Nature.

Его авторы - 18 крупных ученых, пионеров генетической инженерии и геномики - опасаются последствий сегодняшней тенденции к ГМ-экспериментам с человеческими эмбрионами.

Появление исключительно удобной ГМ-технологии CRISPR стимулировало подобные работы в лабораториях по всему миру, прежде всего в Китае. Однако метод еще далек от совершенства, связан с огромным числом ошибок и «брака», да и другие последствия появления ГМ-людей стоило бы рассмотреть со всей осторожностью.

В числе авторов комментария в Nature стоит отметить Чжан Фэня (Zhang Feng) из Массачусетского технологического института и Эммануэль Шарпентье (Emmanuelle Charpentier) из Института инфекционной биологии Общества Макса Планка - создателей технологии CRISPR.

К призыву присоединился и основатель Института Броуда Эрик Ландер (Eric Lander), внесший огромный вклад в геномику, расшифровку генома человека и некоторых других видов, а также канадская исследовательница Франсуа Бейли (Francoise Baylis), известнейший эксперт в области биоэтики.

Ученые не требуют отказаться от таких работ полностью. Речь идет лишь о моратории сроком примерно на пять лет: за это время ГМ-технологии CRISPR должны быть усовершенствованы и стать достаточно безопасными.

Предполагается, что соответствующие ограничения каждая страна введет самостоятельно и определяет их срок. На это время должны проводиться активные исследования и эксперименты в лабораториях, но без имплантирования полученных эмбрионов суррогатным матерям. И, разумеется, это никак не отменяет важности генной терапии для лечения взрослых пациентов с тяжелыми наследственными заболеваниями.

Очевидно, что встревоженное письмо экспертов появилось по следам скандальных экспериментов китайских генетиков во главе с Хэ Цзянькуем (He Jiankui): в конце прошлого года они попытались получить ГМ-эмбрионы человека, устойчивые к ВИЧ.

Между тем работа была проделана после целого ряда предыдущих призывов к осторожности, ограничениям и даже запретам подобных экспериментов, выходящих за пределы чашки Петри. Изменят ли ситуацию новые призывы, мы еще узнаем.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в мире
Источник: Naked-science.ru
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.