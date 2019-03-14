Ремарка к выступлению министра Шойгу в Госдуме

14:42

На днях министр обороны РФ сделал ряд интересных заявлений о проделанном под его руководством за 6 лет

На днях министр обороны РФ генерал армии С.К. Шойгу выступал в Госдуме на расширенном заседании комитета ГД по обороне. И сделал ряд интересных заявлений о проделанном под его руководством за 6 лет, с 2012 по 2018 годы. Но нас интересуют не все из них, а только некоторые. Те, что относятся к ядерным силам.



Фото с сайта kremlin.ru

Начнем с цитаты:

"За шесть лет (2012-2018) вооружённые силы получили 109 межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"; 108 баллистических ракет подводных лодок; три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей"; 57 космических аппаратов; семь подводных лодок; 17 береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", а также 3712 новых и модернизированных танков и других боевых бронированных машин; более 1 тысячи самолетов и вертолётов; 161 надводный корабль, катер и судно", - сказал он.

Министр отметил, что эти поставки позволили полностью перевооружить 12 ракетных полков на комплекс "Ярс"; 10 ракетных бригад на комплекс "Искандер"; 13 авиационных полков на истребители МиГ-31БМ, Су-35С, Су-30СМ, Су-34; три бригады армейской авиации и шесть вертолётных полков на Ка-52 и Ми-28; 20 зенитных ракетных полков на зенитную ракетную систему С-400; 23 дивизиона на комплекс "Панцирь-С"; 17 дивизионов на ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Итак, количество МБР названо; вероятно, то, что поступило в полки, установлено в АПУ подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК), а необходимый запас обменного и ремонтного фонда и запас для учебно-боевых пусков назван не был.

Также надо отметить, что упомянутые 12 полков перевооружены полностью, то есть полки, перевооружение которых еще продолжается, как, например, первого полка "Ярсов" в варианте с ШПУ, в счет не идут.

Речь также не идет, скажем, о командных ракетах, а предположить, что для дивизии в Юрье на замену командным "Тополям" (учтенным в Договоре СНВ-3 как "неразвернутые" - боевых частей нет) появятся соответствующим образом оборудованные "Ярсы", стоит, потому что "Тополя" дослуживают последние несколько лет и в боевых полках РВСН.

В 12 ракетных полках с ПГРК по штату 9 АПУ, это как раз 108 МБР. В штатной конфигурации МБР "Ярс" любого из вариантов несет 6 малогабаритных малозаметных ББ нормальной или меньшей мощности нового поколения плюс новейший КСП ПРО - комплекс средств преодоления.

По головной части "Ярс" частично унифицирован с БРПЛ "Булава", там одинаковые ББ, одинаковый КСП ПРО, возможно, что-то еще, хотя своя специфика, конечно, имеется. Но ввиду действия Договора СНВ-3 боевое дежурство несется с меньшим числом ББ, считается, что их 4 (есть версия, что 3), а остальные, если будет на это у сторон время, могут быть доустановлены в период обострения, как возвратный потенциал СЯС.

Но штатное количество ББ для этих 109 МБР должно было быть поставлено в полном объеме. То есть только для 109 "Ярсов" минимум 654 ББ, не считая запаса на обмен, ремонт, обслуживание.

Теперь посмотрим на выпуск БРПЛ. Названные Сергеем Кужугетовичем 108 БРПЛ, очевидно, делятся так: 48 БРПЛ "Булава" Р-30 для 3 РПКСН типа "Борей" пр.955, несущих по 16 БРПЛ. А остальные 70 БРПЛ - Р-29РМУ2.1 "Лайнер" для РПКСН пр.667БДРМ. Возможно, "Булав" несколько больше и тут учтен выпуск про запас и для уже проведенных за эти годы пусков, но пока ориентируемся на примерно такое соотношение.

"Булава" также несет 6 ББ нормальной мощности и КСП ПРО, но дежурит, очевидно, с 3-4 ББ на ракету, по тем же причинам. То есть максимальная загрузка только этих 48 БРПЛ составит 288 ББ.

Теперь с "Лайнером". Р-29РМУ2.1 является доработанной модификацией БРПЛ Р-29РМУ2 "Синева", с новым боевым оснащением и КСП ПРО, также новая модификация отличается повышенной точностью, считается, что уже у Р-29РМУ2 она примерно соответствует уровню МБР РВСН, а на 2.1 она еще улучшена.

Правда, неизвестно, какому именно уровню точности БРК РВСН соответствуют эти ракеты - 4-го поколения боевых ракетных комплексов (БРК) РВСН или 5-го. То есть уровню примерно "Воеводы", "Молодца", "Тополя" или же уровню "Ярса" и "Тополя-М" с "Сарматом"?

Также отличается и повышенной дальностью - именно этой модификации ракеты, как считается, принадлежит рекорд дальности для наших БРПЛ в 11547км, правда, неизвестно, сколько было блоков на ступени. Считается, что боевые блоки в этом варианте ракеты те же, что и на "Булаве" с "Ярсом", по западным данным, масса такого ББ составляет около 100кг.

Этот ББ устанавливается на данную БРПЛ без существенных изменений конструкции головной части и ступени разведения, за счет применения кабель-вставок и переходников, а также специально разработанной индивидуальной установочной платформы, сопрягаемой со штатным посадочным местом ракеты.

Также разработчики отработали сопряжение бортовой системы управления БРПЛ и системы автоматики ББ и испытали все это и на земле на специальном оборудовании, имитирующем условия ближнего космоса (где и отделяется боеприпас от ступени) и в ходе летных испытаний.

По сути, в России сделали то, что американцы планируют лишь на четвертое-пятое десятилетия этого века со своей программой Interoperable Warheads (IW1, IW2, IW3), создав ББ, используемый минимум в трех БРК СЯС, состоящих на вооружении ("Ярс" и его модификации, "Булава" и "Лайнер"), и еще нескольких системах, на вооружение пока не попавших.

Речь о БЖРК "Баргузин", разработка которого была приостановлена и ПГРК "Рубеж", которого тоже "тормознули", но по политическим причинам, теперь, похоже, этих причин не будет.

Причем американцы, которые на это время запланировали восстановление производства ядерных боеприпасов, уже, похоже, столкнулись с некими проблемами с программой IW, потому что, невзирая на записанное в программных документах Пентагона и NNSA Минэнергетики США, американские инсайдеры уже сообщают, что, возможно, этой программы и не будет, и на новых ракетах будут все те же старые, десять раз переделанные ББ типа W87, W88 и проч.

Возможно, это ложная информация, а может, проблемы с ядерным оружейным комплексом еще глубже, чем кажется?

Хотя планы по восстановлению производства пока "вправо" еще не двигали, но уже идут намеки на то, что сроки могут "уехать", ввиду необходимости дополнительных работ и вложений. В том числе и в систему хранения и обслуживания нынешних зарядов, где недавние проверки выявили массу нарушений.

Как пример - бомба В61, значившаяся исправной, при разборке во время переделки в новую модификацию оказалась физически поврежденной (перебиты кабели внутри корпуса, бомба не взорвалась бы при использовании).

Попытки повесить собак на рабочую смену провалились - видеозаписи показали ,что бомба уже была неисправной. Но на складах она периодически проверялась и признавалась исправной.

Американцы в этом году и данных по изменению числа зарядов на складах так и не опубликовали еще. Им, видно, некогда - "шатдаун" правительства, потом режим ЧП и постройка «стены» против ходоков, потому что зима близко.

Максимальное количество ББ на "Лайнере" указывается обычно как 10 таких ББ нормальной или меньшей мощности, но есть сведения и о возможности использования комплектации на 12 ББ или 8 с различными вариантами установки КСП ПРО. Но дежурят эти подводные крейсера не с такой нагрузкой, а, как считается, с 4 ББ, или такими же, или средней мощности.

Но в любом случае и для этих ракет нужно произвести штатную нагрузку на тот случай, который, бог даст, и не понадобится. Если посчитать по 10 ББ на ракету, получится 700 ББ.

Получается, что для 217 МБР и БРПЛ отечественный ядерный оружейный комплекс должен был произвести порядка 1600 боевых блоков (1642, если, конечно, в названные количества не вписаны ракеты для учебно-боевых пусков, для которых никто никаких блоков, кроме телеметрических, не делал бы).

Это больше, чем официально размещаемых по ДСНВ-3 боезарядов на всех наших СЯС! Напомню, там речь идет о 1550 зарядах, но реально же размещено более 2 тысяч, учитывая КР воздушного базирования, Договором не учитываемых.

Конечно, расчет сугубо прикидочный и может быть весьма неточным, но масштаб работ он, вероятно, показывает достаточно точно. Как и состояние "разваленного" (доводилось и такое читать у некоторых авторов) ядерно-оружейного комплекса России, особенно в сравнении с другими.

И можно быть в достаточной степени уверенными, что эти блоки произведены и находятся в арсеналах, неизвестно, правда, путем переделки физических пакетов каких-то старых зарядов и/или "с нуля", из заскладированных материалов. Потому что в Кремле, МО и ГШ отлично понимали, что ДСНВ-3 легко может разделить судьбу других договоров, и еще до его заключения были предприняты необходимые меры, на случай, если договор не состоится, не вступит в силу или будет расторгнут.

Посему возвратный потенциал быть обязан как в виде боеприпасов старых типов, так и новых. А ведь этим боевым блоком загрузка ядерного оружейного комплекса России не ограничивается за эти 6 лет.

Наверняка уже начат выпуск (или переделка из имеющихся) штатных ББ для тяжелой МБР "Сармат", не забываем и об "Авангарде" (да, их будет не так много пока, но их тоже произвести надо), боезарядах для сотен крылатых и баллистических "Искандеров-М", ПКР оперативного назначения новых типов, или, скажем, для "Цирконов" и "Посейдонов" и другого "имущества по доставке света и тепла" различным "партнерам" в случае, если те окончательно потеряют берега.

Автор: Я. Вяткин