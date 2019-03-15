В России появился смартфон Sony Xperia L3 с двойной камерой

14:48

Компания Sony Mobile начала российские продажи смартфона Xperia L3.

Новинка получила 5,7-дюймовый дисплей (защищен Corning Gorilla Glass 5) с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+, процессор MediaTek 6762, 3 гигабайта оперативной, 32 гигабайта встроенной памяти, слот для карточек microSD (емкость до 512 гигабайт) и аккумулятор емкостью 3300 мАч.

Из датчиков можно отметить наличие акселерометра, датчика внешнего освещения, eCompass, сканера отпечатков пальцев, магнитометра, шагомера, датчика сильного движения и датчика приближения.

Также здесь есть порт USB Type-C, пара основных камер (13+2 Мп) и фронтальная 8-мегапиксельная камера.

Работает Xperia L3 под управлением системы Android 8.1 Oreo, а в продаже он доступен в трех цветах: серебристом, чёрном и золотистом. Стоимость составляет 14 990 рублей.