]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

В России появился смартфон Sony Xperia L3 с двойной камерой

14:48 15.03.2019
Фото с сайта sony.ru
Материалы по теме:

Компания Sony Mobile начала российские продажи смартфона Xperia L3.

Новинка получила 5,7-дюймовый дисплей (защищен Corning Gorilla Glass 5) с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+, процессор MediaTek 6762, 3 гигабайта оперативной, 32 гигабайта встроенной памяти, слот для карточек microSD (емкость до 512 гигабайт) и аккумулятор емкостью 3300 мАч.

Из датчиков можно отметить наличие акселерометра, датчика внешнего освещения, eCompass, сканера отпечатков пальцев, магнитометра, шагомера, датчика сильного движения и датчика приближения.

Также здесь есть порт USB Type-C, пара основных камер (13+2 Мп) и фронтальная 8-мегапиксельная камера.

Работает Xperia L3 под управлением системы Android 8.1 Oreo, а в продаже он доступен в трех цветах: серебристом, чёрном и золотистом. Стоимость составляет 14 990 рублей.

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Новинки IT компаний, Смартфоны и коммуникаторы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.