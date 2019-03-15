ЕС решил оштрафовать Google за нарушение антимонопольного законодательства

16:12

Власти Евросоюза намерены оштрафовать Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем после резонансного расследования сообщества.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times, по данным которой, власти ЕС считают, что корпорация «искусственно ограничила выбор и подавила инновации на рынке» из-за договоренности об ограничении появления рекламы конкурентов на онлайн-площадках третьей стороны.

Расследование было сосредоточено на сервисе Google AdSense, с помощью которого текстовые и графические объявления публикуются на разных веб-сайтах.

Максимальная сумма штрафа может достигнуть $13 млрд, но ожидается, что он составит меньшую сумму.

Напомним, в конце июня 2017 года корпорация была оштрафована на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением в поисковых системах, а летом 2018 года Еврокомиссия еще раз оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства.