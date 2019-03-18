Крым: первый юбилей воссоединения

У Киева был шанс сохранить с российским Крымом взаимовыгодные и добрососедские отношения, но украинские власти не желали конструктивного диалога



© KM.RU, Евгений Биятов

Крепость русского духа никогда не сдастся

Первая пятилетка с момента воссоединения Крыма с Россией – ярчайшее событие, вызвавшее пристальное внимание всего мира. Для друзей нашей страны – это повод поздравить нас, для врагов – поскрипеть зубами и ввести очередные санкции (американский парламент принял даже специальный закон о запрете считать Крым российским – как тут не вспомнить «мыслепреступления» Оруэлла), а для жителей России, включая самих крымчан – яркое подтверждение того, что справедливость имеет свойство торжествовать.

И хотя Крым уже дома, нам всем еще предстоит пройти дорогу к тому, чтобы он в полной мере ощутил себя частью Российского государства – ведь напоминания о 23 годах незалежной разрухи то там, то там дают о себе знать. И очень важно пройти восстановление наименее болезненным для живущих на полуострове людей путем...

История вопроса

Одна из любимых сказок киевского режима – это то, что «русский Крым» является лишь мифом. Мол, полуостров – земля украинцев и татар, а русские там и «рядом не стояли». Вот только с точки зрения как исторической, так и международно-правовой логики, рассуждения Киева – абсурдны.

Птенцы гнезда Порошенкова вроде главы МИД Украины Павла Климкина называют крымских татар единственным коренным и исконным народом Крыма, имевшим на его территории долгие годы свое независимое государство, а русских – поздними пришельцами. Подобные аргументы для человека, хоть немного знающего историю, звучат смешно и несуразно.

Предки крымских татар пришли в Крым и завоевали его северную часть только в XIII столетии. Издревле на полуострове жили тавры. Затем со стороны моря его начали колонизовать древние греки, а с севера на его просторы двинулись скифы.

Греки в свою очередь попали под власть сначала Рима, а затем – Византии. Скифов потеснили и начинали жить рядом с ними аланы, готы и другие участники Великого переселения народов. А со временем в Крыму появились еще и болгары, венгры, печенеги, хазары.

В Х веке Восточный Крым на время вошел в состав Древнерусского государства, как часть Тмутараканского княжества.

Предки крымских татар пришли на полуостров в составе татаро-монгольских отрядов, сделав его примерно на два столетия владением Орды. Однако ее власть не распространялась на юг полуострова, где христиане из числа потомков готов, греков, аланов и других местных народов образовали княжество Феодоро. Кроме того, в XIV веке часть крымского побережья захватили генуэзцы.

В 1441 году, после распада Золотой орды, действительно образовалось независимое Крымское ханство, но просуществовало оно в суверенном виде недолго.

В 1475 – 1478 годах Крым захватили турки. Они вырезали значительную часть населения Феодоро и генуэзских городов, сделав приморский и горный Крым территорией Османской империи, а крымско-татарскую часть полуострова ввергли в вассальную зависимость. Из Крыма османы столетиями терроризировали всю Восточную Европу и, в первую очередь, Россию, Литву и Польшу.

Больше всего от них доставалось предкам современных украинцев. Через руки крымских работорговцев прошли тогда несколько миллионов славянских рабов. Однако набравшаяся сил Россия нанесла несколько жестоких поражений туркам и изгнала их из Крыма в 1774 году.

В 1783 году, чтобы преодолеть хаос, наступивший на полуострове, Екатерина II присоединила его к России. В конце XVIII века в Крыму проживали всего около 156 тыс. человек. В начале ХХ столетия под властью России число населения достигло почти 750 тыс. Крупнейшей этнической группой на полуострове на момент прекращения существования Российской империи в 1917 году являлись русские.

С образованием Советского Союза Крым остался в составе РСФСР. В годы Великой Отечественной войны на полуострове развернулись одни из наиболее ожесточенных боев с немецко-фашистскими захватчиками.

Несмотря на то, что фронт продвинулся на восток, до лета 1942-го держался Севастополь и до осени продолжали сопротивляться советские воины под Керчью. А всего через год Красная армия уже высадила в Керчи десант, начав освобождение полуострова.

В 1954 году, несмотря на то, что Крым был уже практически восстановлен, союзное руководство приняло странное и противозаконное решение о передаче полуострова в состав УССР.

При этом была грубо нарушена конституционная процедура – инициатива территориальных преобразований исходила не от республиканских властей, а из «союзного центра».

По версии ряда историков, Никита Хрущев таким образом пытался купить лояльность украинской парторганизации и заставить ее забыть о его участии в репрессиях.

В 1990-е решение 1954-го года породило большую проблему – крымчане не желали жить в составе «незалежной» Украины. Киев замирил их на время методом «кнута и пряника». Против жителей полуострова проводились операции спецслужб, но в то же самое время им подарили автономию...

Возвращение домой

В 2013 году, после того как представители находившейся при власти в Киеве Партии регионов осознали катастрофичность для украинской экономики соглашения об ассоциации с ЕС и отказались от его подписания, прозападные силы спровоцировали в столице и на западе страны массовые беспорядки, переросшие в антиконституционный государственный переворот.

Во власть на Украине попали представители откровенно неонацистских сил. В адрес населения Крыма начали звучать угрозы «прислать поезда дружбы» или «утопить в крови». На возвращавшихся из Киева крымских активистов, выступавших против госпереворота, в Черкасской области было совершено нападение.

Осознав серьезность угрозы, 23 февраля 2014 года жители Севастополя вышли на массовый митинг, перешедший в народное вече о смене власти в городе. Мэром Севастополя люди провозгласили предпринимателя и ученого Алексея Чалого.



Севастополь. Фото с сайта wikimedia.org

В то же самое время боевики экстремистского и запрещенного в РФ «Меджлиса крымско-татарского народа» напали на участников мирной акции протеста в Симферополе. После этого здания органов власти перешли под контроль сил самообороны, а главой Крыма был избран Сергей Аксенов, переподчинивший себе силовиков и призвавший на помощь Крыму Россию.

16 марта 2014 года при почти 90-процентной явке 97% крымчан и 96% севастопольцев проголосовали за вхождение полуострова в состав России. 18 марта официальные представители Крыма подписали с Россией договор, согласно которому Республика Крым и город Севастополь стали новыми субъектами РФ.

Первая пятилетка

В 2014 году в Крыму был объявлен так называемый «переходный период». Люди свободно использовали украинские документы и меняли гривны. С Украиной действовало пассажирское и грузовое сообщение, работали киевские мобильные операторы и интернет-провайдеры. С украинской территории поставлялась в Крым электроэнергия.

У Киева был шанс сохранить с российским Крымом взаимовыгодные и добрососедские отношения, но украинские власти не желали конструктивного диалога.

В 2014 – 2015 годах Крыму перекрыли поставки воды и взорвали ведущие на полуостров линии электропередач. Была запрещена торговля и прервано регулярное транспортное сообщение. Российским властям пришлось форсированными темпами решать проблемы новых субъектов. И у них это получилось.

За пять лет завершены или близятся к завершению несколько гигантских строек.

По дну Керченского пролива в Крым был брошен кабель для обеспечения полуострова электроэнергией, а затем над проливом возник Крымский мост. В 2018 году по нему было запущено автомобильное движение, а до конца 2019-го – пойдут поезда.



Автодорожная часть Крымского моста. Фото с сайта wikimedia.org

Две новые ТЭС не только полностью покрыли потребности Крыма в электроэнергии, но даже создают ее избыток. Новый современный терминал Симферопольского аэропорта принимает туристов.

Трасса «Таврида» в ближайшем будущем позволит в кратчайшие сроки добраться от Керчи до Севастополя и ЮБК. Обновляется дорожная сеть Симферополя и Севастополя. Как грибы после дождя растут новые школы, детские сады и больницы.

Более чем в два раза (до 359 млрд рублей уже в 2017 году) по сравнению с украинским периодом вырос валовой региональный продукт. Бюджет РК за 6 лет (с 2013 по 2019 годы) подскочил почти в десять раз.

В 2019-ом был установлен абсолютный рекорд постсоветской эпохи по количеству посетивших Крым туристов – 6,8 млн человек. Для сравнения, в 2013-ом в Крыму побывали 5,9 млн отдыхающих.

Конечно, проблем остается немало. Зачастую документы о собственности украинского периода вступают в конфликт с российским законодательством, порождая изъятие земли или остановку предпринимательской деятельности.

Если реализация проектов, находящихся в сфере ответственности федерального центра идет быстро и качественно, то с «кейсами» местных властей возникают сложности, выливающиеся в затягивание сроков.

Бюджетники жалуются на то, что у них не достаточно быстро растут зарплаты, а цены на полуострове местный бизнес держит практически на московском уровне. Однако люди настроены на конструктив.

Согласно проведенным недавно соцопросам, 93% жителей Крыма признали, что на полуострове происходят позитивные преобразования, а 89% - и сегодня бы проголосовали за воссоединение с РФ.