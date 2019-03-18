Неотразимый «Искандер». История появления и особенности

13:09

Российские «Искандеры» давно признаны одними из лучших оперативно-тактических ракетных комплексов в мире

Разработаны они были и выпускаются в Конструкторском бюро машиностроения (КБМ) Госкорпорации Ростех.



Фото Boevaya mashina с сайта wikimedia.org

Как появился «Искандер»

ОТРК «Искандер» был разработан для ударов по малоразмерным и площадным целям. В их числе, в первую очередь, системы противоракетной и противовоздушной обороны противника, а также важнейшие объекты, прикрываемые ими.

Разработка «Искандера» была начата в соответствии с правительственным постановлением от 21 декабря 1988 года. Во многом этому посодействовало личное обращение главного конструктора коломенского КБМ Сергея Павловича Непобедимого.

Под руководством этого выдающегося конструктора был создан первый советский ПТРК «Шмель», ПЗРК «Стрела», а затем и «Игла», первая в мире сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета «Штурм», оперативно-тактический комплекс «Ока».

Именно комплекс «Ока», наряду с ОТРК «Темп-С», попал под действие Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД) 1987 года. Ликвидация «Оки» с дальностью стрельбы до 407 км и прекращение работ по «Оке-У» (дальность – более 500 км) практически оставляло нашу страну полностью без ОТРК.

Это решение было большим ударом для коллектива КБМ, который занимался разработкой оперативно-тактических ракетных комплексов с 1967 года. К тому времени КБМ уже разработало и наладило серийный выпуск почти 30 ракетных комплексов различного назначения.

Тогда начальник и генеральный конструктор КБМ Сергей Непобедимый и решил лично обратиться к властям с просьбой начать работы по созданию нового ОТРК.



Фото с сайта rostec.ru

Впервые «Искандер» представили в августе 1999 года на авиасалоне МАКС. Еще шесть лет ушло на проведение государственных испытаний нового ОТРК, и только в 2006 году комплекс был принят на вооружение. С 2011 года усовершенствованный вариант – «Искандер-М» – начал выпускаться серийно в рамках долгосрочного контракта между КБМ и Минобороны России.

Три модификации комплекса

В 2012 году госиспытания прошел еще один комплекс – «Искандер-К», который является дальнейшим развитием «Искандера-М». Литера «К» в названии обозначает тот факт, что новый комплекс запускает крылатые ракеты, еще более точные.

Таким образом, на сегодняшний день существуют три вида комплексов: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Первый предназначен исключительно для российской армии, второй – оснащен крылатыми ракетами, а третий предназначен для экспорта. Для иностранных заказчиков предлагается более упрощенный вариант: к примеру, дальность действия сокращена до 280 км.

«Искандер-М» в базовом варианте представляет собой самоходную колесную пусковую установку, вооруженную двумя твердотопливными ракетами. Ракеты могут быть оснащены осколочно-фугасными, проникающими, фугасно-зажигательными, кассетными, кумулятивными, объемно-детонирующими частями. Время запуска первой ракеты составляет 16 минут, а интервал между выстрелами – всего одна минута.

Каждая машина полностью автономна, и комплекс не зависим от спутников или авиации. Целеуказание может быть получено не только от них, но и от корректировщика артиллерийского огня или даже с фотоснимка местности, который можно ввести в бортовую вычислительную машину комплекса через специальный сканер.



КШМ 9С552. Фото Вадим Гришанкин с сайта wikimedia.org

Ракеты для «Искандера»: стелс-технологии и сверхманевренность в действии

Ракеты для комплексов «Искандер-М» и «Искандер-К», хотя и запускаются с одной и той же пусковой установки, являются разными.

«Искандер-М» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету 9М723 с высотой полета 50 км и дальностью до 500 км. Эта ракета практически неуловима.

Во-первых, она изготовлена с применением технологий стелс и имеет минимальную поверхность отражения. Во-вторых, ее сложно «поймать» благодаря сверхманевренности.

Траектория полета ракеты не баллистическая, а управляемая. Она постоянно меняет плоскость траектории, особенно активно на участке своего разгона и подхода к цели. Для того чтобы перехватить 9М723, противоракета должна двигаться по траектории с перегрузкой в два-три раза выше, что практически невозможно.

«Искандер-К» использует крылатую ракету Р-500 со сверхнизкой траекторией полета на высоте 6-7 метров и с автоматическим огибанием рельефа местности, официально также на дальность до 500 км.

По характеристикам своей неуловимости ракета «Искандера-К» превосходит сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Она не только отлично маневрирует, но летит очень низко – до 7 метров от поверхности со скоростью 4 Маха, что делает ее почти невидимой для стандартных радиолокационных средств.



ТЗМ в процессе выгрузки ракеты в ходе стрельб на полигоне Капустин Яр 5 марта 2018 г. Фото Алексей Иванов с сайта wikimedia.org

Практически каждую из двух типов ракет «Искандера» – квазибаллистическую и крылатую – уловить невозможно. Когда они одновременно подходят к цели, то перехватить их нельзя уже даже теоретически. Таким образом «Искандер» способен справиться с любым объектом в радиусе 500 км с почти 100-процентной вероятностью.

В КБМ работы по комплексу с целью повышения его боевых характеристик не приостанавливаются. По словам экспертов, модернизационный потенциал, заложенный в «Искандер», позволит ему оставаться одним из лучших в мире вплоть до 2030 года.

Как сообщал ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России Михаил Матвеевский, все ракетные соединения Российской армии до 2020 года будут перевооружены комплексами «Искандер-М», и в будущем этот ОТРК станет основой ракетных формирований Сухопутных войск России.