Суд запустил процедуру банкротства «Ангстрем-Т» по иску ВЭБ.РФ

17:40

Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным заявление госкорпорации «ВЭБ.РФ» о банкротстве завода микроэлектроники «Ангстрем-Т», и ввел в его отношении процедуру наблюдения.

Судья Андрей Омельченко включил в реестр требований кредиторов завода долг перед ВЭБом на 14,3 млрд руб. Временным управляющим утвердили Юрия Хлобыстова. Рассмотрение дела о банкротстве состоится 15 октября, сообщает «Право.ру» со ссылкой на РИА Новости.

О намерении ВЭБа обратиться в суд с заявлением о признании «Ангстрем-Т» стало известно в декабре 2018 года. Тогда же госкорпорация стала единственным акционером компании. В январе 2019 года АСГМ зарегистрировал иск, сумма требований по которому составила на тот момент 15, 5 млрд руб. (дело № А40-323/2019). В ВЭБ отметили, что рассматривают обращение в суд как техническую меру в в рамках процедуры по взысканию просроченных задолженностей.

ВЭБ открыл кредитную линию заводу в 2008 году, деньги выдавались на покупку оборудования для компании-производителя микропроцессоров AMD и строительства завода микросхем. Однако рассчитаться за кредит на €815 млн компания не смогла.

В сентябре 2016 года министерство торговли США включило «Ангстрем-Т» в обновленный список организаций, которые попадают под действие санкций.

Изначально завод был проектом экс-министра связи Леонида Реймана. Основным кредитором являлся Внешэкономбанк (ВЭБ).