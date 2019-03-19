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Суд запустил процедуру банкротства «Ангстрем-Т» по иску ВЭБ.РФ

17:40 19.03.2019
Фото с сайта angstrem-t.com
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Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным заявление госкорпорации «ВЭБ.РФ» о банкротстве завода микроэлектроники «Ангстрем-Т», и ввел в его отношении процедуру наблюдения.

Судья Андрей Омельченко включил в реестр требований кредиторов завода долг перед ВЭБом на 14,3 млрд руб. Временным управляющим утвердили Юрия Хлобыстова. Рассмотрение дела о банкротстве состоится 15 октября, сообщает «Право.ру» со ссылкой на РИА Новости.

О намерении ВЭБа обратиться в суд с заявлением о признании «Ангстрем-Т» стало известно в декабре 2018 года. Тогда же госкорпорация стала единственным акционером компании. В январе 2019 года АСГМ зарегистрировал иск, сумма требований по которому составила на тот момент 15, 5 млрд руб. (дело № А40-323/2019). В ВЭБ отметили, что рассматривают обращение в суд как техническую меру в в рамках процедуры по взысканию просроченных задолженностей.

ВЭБ открыл кредитную линию заводу в 2008 году, деньги выдавались на покупку оборудования для компании-производителя микропроцессоров AMD и строительства завода микросхем. Однако рассчитаться за кредит на €815 млн компания не смогла.

В сентябре 2016 года министерство торговли США включило «Ангстрем-Т» в обновленный список организаций, которые попадают под действие санкций.

Изначально завод был проектом экс-министра связи Леонида Реймана. Основным кредитором являлся Внешэкономбанк (ВЭБ).

Темы: Высокие технологии в России
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Комментарии читателей
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19.03.2019, 21:52
Гость: P.S.

Любимая забава наших правителей, не желающих ни чему учиться и знать прошлое, это "танец босиком на граблях".
В свое время в 60-х годах, пиндосы решили нам помочь в развитии электронной промышленности и построили город-сказку Зеленоград. С тех пор под руководством дважды героя соцтруда министра электронной промышленности Шокина, мы только догоняли и срисовывали устаревшие разработки СШП, японцев и оказались там, где оказались.
Бойтесь пиндосов, бургерами кормящих!
Капитализм уже они нам помогли построить. Осталось по мелочи ВТО, НАТО, нано...
Правильным путем идете товарищи.
А сейчас после 20 лет строительства светлейшего настоящего капитализьма появились машины и те импортные, как и харчи, а своего почему то ничего нет. Живи при ЕБН и радуйся.
Вот для чего Рыжего поставили на Роснано!
19.03.2019, 21:50
Гость: Иван простак

Хорошо или плохо банкротство? Был знаменитый завод автокранов Ивановец. Потом обанкротился, но пришёл новый хозяин и возобновил легендарный бренд. Теперь ивановец снова выпускается и активно продаётся. Думаю ангстрем - т никто разваливать не станет, ибо стратегическое и первое из росийских продало за рубеж микросхем на 4 млрд долл. Плюс в 2017 закупили новое оборудование. А вот ВЭБ
наглядно участвует в поддержке произодсива. Это и лизинг суперджетов и выкуп нехилой доли РУСАЛ.
19.03.2019, 20:37
Гость: И базы у них не пересекаются.- ЭТО КАК ПОСМОТРЕТЬ

В 1993 году НИИТТ и завод «Ангстрем» были акционированы как единая компания АООТ «Ангстрем» (с 1996 года ОАО «Ангстрем»). Позднее из компании были выделены ОАО «Ангстрем-М» и ОАО «Ангстрем-Т».

В 2004 году контрольные пакеты трёх компаний были куплены структурами, подконтрольными Сергею Веремеенко; в июне 2008 года эти пакеты были переведены в управляющую компанию ООО "Группа «Ангстрем».

В начале 2009 года 50 % акций ОАО «Ангстрем» и ОАО «Ангстрем-М» принадлежали ЗАО «Коал трейд» и ЗАО «Контракт финанс групп» (подконтрольны Сергею Веремеенко), 25 % — государственному холдингу «Российская электроника» (в составе государственной корпорации «Ростехнологии»), 11 % — концерну «Ситроникс», 14 % — миноритарным акционерам. В свою очередь 100 % акций ОАО «Ангстрем-Т» принадлежит компаниям ОАО «Ангстрем» и ОАО «Ангстрем-М».

В августе 2009 года появилось сообщение о том, что Веремеенко планирует передать свои доли в компаниях ОАО «Ангстрем» и ОАО «Ангстрем-М» «Ренессанс Капиталу», Росимуществу и менеджменту «Ангстрема» в обмен на вексельный долг, который оценивается примерно в 200 млн руб.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. Акционировали, выделили, приватизировали, доли передали
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