Дизайнеры показали на видео iPhone со складным дисплеем

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На фоне новостей о появлении смартфонов со складным гибким экраном на базе Android от таких компаний, как Samsung и Huawei, дизайнеры попытались представить, как мог бы выглядеть складывающийся iPhone.

Опубликованный видеоролик представляет одну из самых подробных попыток взглянуть на подобное решение от Apple.

Концепция, созданная графическим дизайнером Антонио де Росой (Antonio De Rosa) из ADR Studio Design, - iPhone X Fold, который способен раскладываться вдвое.

Название, по всей видимости, было образовано от двух реально существующих моделей с гибким экраном - Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

Согласно видеоролику, в сложенном состоянии дисплей устройства может составлять 6,6 дюйма, что займет почти 94 процента всей передней панели девайса, и 8,3 дюйма в полностью раскрытом виде.



© Antonio De Rosa

На лицевой стороне гаджета размещена двойная фронтальная камера, а с другой стороны - тройная. В обоих форматах использованы AMOLED-экран и дисплей Super Retina с расширением экрана в 2880 на 2960 пикселей, сообщает Naked-science.

В ролике показано, как iOS может адаптироваться к метаморфозам складного iPhone: в развернутом виде в правой части экрана появляется несколько иконок, что может предоставить быстрый доступ к таким виджетам, как «Музыка», «Погода», Siri, и многим другим.

Известно, что у компании Apple есть несколько патентов, которые относятся к складным смартфонам. Так, в прошлом месяце в патентной заявке Apple подробно рассказывалось, как производитель может предотвратить возможные повреждения при многократном сложении и раскладывании экрана.

Помимо вышеуказанных технологических гигантов, работу над складными смартфонами ведут Oppo, TCL, Motorola и Google. Вместе с тем, как утверждают специалисты, подобные устройства с трудом завоюют популярность среди потребителей, в первую очередь из-за высокой стоимости.

На Международной выставке мобильной техники Mobile World Congress - 2019 (MWC), которая проходила в Барселоне с 25 по 28 февраля, компания Huawei представила долгожданный смартфон со складным экраном. В отличие от недавно презентованного Samsung Galaxy Fold, в китайское устройство установлен восьмидюймовый экран, который выгибается не внутрь, а наружу.

Благодаря этой разнице, после складывания его обладатель получает телефон с 6,6-дюймовым экраном. У Samsung Galaxy Fold экран гораздо меньше - всего 4,6 дюйма. На сегодня это единственные компании, в линейке которых представлены складные смартфоны.