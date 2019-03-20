Минфин отказался выделить РАН миллиард рублей на популяризацию науки

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Минфин РФ отказался выделить Российской академии наук миллиард рублей на международные проекты, популяризацию науки и создание стратегии научно-технического развития России. Об этом РБК сообщил вице-президент РАН Юрий Балега.

По его словам, в Минфине «предварительно сообщили, что денег не дадут», так как не понимают, как деньги будут распределяться. Официального ответа ведомство в академию еще не прислало.

В Минфине заявления Балеги пока не прокомментировали.

О возможном выделении РАН дополнительного миллиарда в 2019 году осенью говорила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. По ее словам, тогда существовала «принципиальная договоренность с Минфином» о включении этих денег в бюджет.

Популяризация науки, занятие международным сотрудничеством и прогнозирование научно-технологического развития России были закреплены среди задач и целей РАН в июле 2018 года. Тогда Госдума приняла президентский законопроект, расширяющий полномочия РАН.