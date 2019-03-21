Власти Евросоюза оштрафовали Google на 1,49 млрд евро

11:33

Власти Евросоюза оштрафовали компанию Google на 1 млрд 490 млн евро за нарушение правил конкуренции на рынке онлайн-рекламы.

«Сегодня Комиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за незаконное злоупотребление главенствующим положением на рынке услуг поисковой интернет-рекламы. Google закрепила свою гегемонию в поисковой интернет-рекламе и оградила себя от конкурентного давления, введя неконкурентные контрактные ограничения для сторонних сайтов.

Это противоречит антимонопольному законодательству Евросоюза. Нарушения продолжались в течение более 10 лет и лишили другие компании возможности честно соревноваться и внедрять инновации, а потребителей - преимуществ конкуренции», - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

Антимонопольное расследование в отношении корпорации Google велось с 2006-го по 2016-й год, напоминают «Вести.РУ». Среди неконкурентных практик были названы вынесение сайтов-партнеров Google на первые места в интернет-поиске, понижение в выдаче рекламы конкурентов, а также выплата вознаграждений производителям мобильных устройств и ПО для них за продвижение сервисов поисковика.