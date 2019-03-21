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Власти Евросоюза оштрафовали Google на 1,49 млрд евро

11:33 21.03.2019
Google
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Власти Евросоюза оштрафовали компанию Google на 1 млрд 490 млн евро за нарушение правил конкуренции на рынке онлайн-рекламы.

«Сегодня Комиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за незаконное злоупотребление главенствующим положением на рынке услуг поисковой интернет-рекламы. Google закрепила свою гегемонию в поисковой интернет-рекламе и оградила себя от конкурентного давления, введя неконкурентные контрактные ограничения для сторонних сайтов.

Это противоречит антимонопольному законодательству Евросоюза. Нарушения продолжались в течение более 10 лет и лишили другие компании возможности честно соревноваться и внедрять инновации, а потребителей - преимуществ конкуренции», - приводятся в пресс-релизе слова еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер.

Антимонопольное расследование в отношении корпорации Google велось с 2006-го по 2016-й год, напоминают «Вести.РУ». Среди неконкурентных практик были названы вынесение сайтов-партнеров Google на первые места в интернет-поиске, понижение в выдаче рекламы конкурентов, а также выплата вознаграждений производителям мобильных устройств и ПО для них за продвижение сервисов поисковика.

Темы: Интернет-компании, Google, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 14:55
Гость: И Intel & AMD

За сговор с Мелкософтом по процессорам только для 10-ки.
21.03.2019, 14:19
Гость: Иван простак

Какое дело? Вытягивает личные данные и составляет базу данных по миру, включая сканирование лиц? А в почте письма типа: к вам заходили со штата Калифорния по такому то ip, смените пароль. А вот что касаться выдачи, то он стал выдвигать какую то муть в первые места. Я перешёл на yandex, чтобы что -то найти.
21.03.2019, 13:40
Гость: xmyr

Лотрыги без совести, Гугл делает дело и популярен у пипла в отличии от комиссаров Евросоюза.
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