Гонконг построит искусственный остров за 79 миллиардов долларов

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Гонконг планирует построить один из самых амбициозных искусственных островов в мировой истории. Этот необычный проект под названием Lantau Tomorrow Vision может сильно изменить методы современного развития густонаселенных территорий.

Искусственный остров по планам будет создан возле Лантау - крупнейшего острова в Гонконге, где расположен городской аэропорт.

Проект Lantau Tomorrow Vision, который обойдется в 79 миллиардов долларов, даст городу дополнительные 1000 гектаров земли для строительства 260 тысяч новых жилых объектов, из которых 70 процентов будут зарезервированы для государственного жилья, сообщает Naked-science.

Для сравнения, остров Пальма Джумейра в Дубае, также созданный в результате мелиорации, имеет площадь около 560 гектаров.

Гонконг - одно из самых густонаселенных мест на планете, и цены на жилье там давно превзошли доступный уровень для большинства жителей города. Большие объемы земли, находящиеся в резерве застройщиков, спрос на жилье со стороны материковых китайских инвесторов и относительно низкий объем государственного жилья по сравнению с частным арендным жильем лишь усугубляют проблему.

Вместе с тем у проекта уже появились противники. Группа местных активистов под названием Save Lantau оказывает давление на правительство с целью пересмотра идеи создания искусственного острова, ссылаясь на ценник, который, как сообщается, уничтожит половину финансовых резервов города.

Согласно заявлению представителей общественной организации, это будет самый дорогой, сложный и рискованный инфраструктурный проект в истории Гонконга. В ответ на это чиновники заявили, что затраты на проект в Лантау будут возмещены доходом, который правительство получит от продажи мелиорированной земли застройщикам.

Несмотря на то что часть плана предусматривает природоохранный фонд в размере 127 миллионов долларов, стройка представляет опасность и для окружающей среды, в частности для исчезающего розового дельфина. Существуют также опасения по поводу будущих проектов мелиорации, поскольку из-за изменения климата повышается уровень Мирового океана.

По информации газеты South China Morning Post, новый остров будет располагаться на высоте не менее шести метров над уровнем моря, как и аэропорт города, и будет рассчитан на то, чтобы противостоять супертайфунам, с большим количеством которых, по сообщениям экспертов, город столкнется в ближайшем будущем.