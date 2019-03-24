20 лет назад началась агрессия НАТО против Югославии

24 марта 1999 года коалиция из 14 государств во главе с США начала операцию «Союзная сила»

Эта война, продлившаяся с 24 марта по 10 июня 1999 года, стала первой войной в условиях «нового мирового порядка». Натовская коалиция без мандата ООН начала агрессию против суверенного государства, использовав для развязывания войны ряд подтасовок и неподтвержденных фактов.

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Причем прошло это вопиющее беззаконие и нарушение международных правовых норм на удивление «гладко». Всему миру так легко удалось навешать лапшу на уши, что в дальнейшем американцы уже не считали нужным проводить массированный вброс в СМИ и рассказывать леденящие кровь истории про этнические чистки.

После Югославии для уничтожения очередной неугодной страны хватало всего лишь демонстрации пробирки со стиральным порошком. Это и был «новый мировой порядок». Отбросивший за ненадобностью даже маскировку агрессии и упразднивший действовавшие десятилетиями законы.

Когда 21 ноября 1995 года в Дейтоне был положен конец межреспубликанской войне в Югославии, фактически закрепивший её распад, а Билл Клинтон называл Слободана Милошевича гарантом мира на Балканах, на обещанный мир могли рассчитывать только очень наивные люди. Потому что в действие вступал следующий этап расчленения оставшихся югославских земель.

От Сербии требовалось оторвать Косово и Черногорию, саму страну лишить выхода к Адриатическому морю и уничтожить все ещё сильную югославскую армию. Поэтому когда разного рода «общечеловеки» говорят о сербских зверствах в Косово и «добром НАТО», остановившем этнические чистки, стоит напомнить, что начало планирования операции «Союзная сила» датируется летом 1998 года.

То есть завершающая фаза уничтожения Югославии началась почти за год до того, как первые натовские бомбы упали на Белград. И как бы себя ни вели сербы в Косово, их начали бы бомбить всё равно.

Задумав покончить с Сербией раз и навсегда, американский пахан сколотил серьезную банду из ближайших союзников, кроме того, активно «подхрюкивали» пахану Болгария, Македония, Албания, Венгрия и Румыния, предоставившие свое воздушное пространство и базы для натовских разносчиков демократии.

Удивительно, но факт – Швейцария неожиданно ввела санкции против принимавших участие в конфликте стран НАТО, а Австрия без мандата ООН отказалась рассматривать даже косвенное своё участие в замышлявшейся бойне.

Дабы не терять солдат в боях с имеющей многолетний боевой опыт югославской армией, агрессоры приняли решение загнать Югославию в каменный век только лишь авиацией. Для чего сосредоточили группировку из более чем 1100 самолетов, которым противостояла лишь сотня югославских машин, большей частью устаревших. И если авиация НАТО совершила за три месяца войны более 35 тысяч вылетов, то югославская авиация – не более двадцати.

Натовские самолеты в первые же часы захватили господство в воздухе и практически безнаказанно бомбили как военные, так и промышленные объекты Югославии. По американским данным, было потеряно всего два самолета, которые сбили югославские зенитчики. А что касается людских потерь, то они составили два человека, да и те погибли не в результате боевых действий, а из-за крушения американского ударного вертолета. Сложно сказать, насколько эти данные правдивы, но натовская коалиция действительно имела весьма небольшие потери.

Что касается югославской армии, ВВС и полиции, то они потеряли больше тысячи человек убитыми, также было убито и пропали без вести около двух тысяч гражданских лиц. Данные о количестве потерянной бронетехники и самолетов разнятся. Стоит сказать, что если югославская армия сохранила весьма значительную часть техники, то авиация понесла такие потери, что отныне могла выполнять только весьма ограниченные задачи.

Очень серьезные потери понесла и югославская промышленность, в результате чего без работы остались более полумиллиона человек. Судя по характеру натовских бомбардировок, ставилась цель вывести из строя как можно больше объектов, причем не только военных и промышленных.

Так, были разбомблены и получили серьезные повреждения около 35 церквей и более 20 монастырей. Досталось и другим объектам, и не только югославским. При бомбардировке Белграда 7 мая 1999 года «умная» американская бомба немного «промахнулась» и попала в китайское посольство. Три китайских гражданина погибли и несколько были ранены.

Единственная надежда Югославии при начале агрессии была на Россию. Но, как мы помним, к 1999 году Россия представляла собой полукоматозное государство, которым управлял – вернее, делал вид, что управляет – не вполне дееспособный и часто не вполне адекватный президент Ельцин.

Менее чем за три года до югославских событий Ельцин и его окружение бесславно слили собственную армию на Кавказе, подписав похабный Хасавюртовский договор с мятежной Чечней. После такого феерического позора в мире Россию никто больше не воспринимал всерьез и в лучшем случае – жалели.

Несмотря на грозное бормотание Ельцина из Кремля и разворот самолета премьера Евгения Примакова над Атлантикой, мнение России на тот момент ничего не значило и на него банально всем было наплевать.

Это в пятидесятые-семидесятые годы весь мир с замиранием сердца прислушивался к любому звуку из Кремля, но в 1999 году Россия и её не всегда адекватный президент могли только мир насмешить. К тому же Ельцина хватило только на недолгое бормотание, но как только Сербия попросилась стать третьим членом союзного государства России и Беларуси, Ельцин это предложение сознательно проигнорировал.

Сербы, конечно, братский народ, но ссориться из-за них с дорогим другом Биллом он был не готов. Поэтому рассчитывать Югославии оставалось только на свою армию и ВВС, которые не могли оказать серьезного сопротивления НАТО. Так что страна была обречена изначально.

Если не рассматривать ГДР, то Югославия стала первой страной, «отформатированной» в соответствии с американским видением нового мирового порядка. Несмотря на то, что Югославия была достаточно независимой страной в рамках соцлагеря и всегда поддерживала хорошие отношения с Западом, это ей не сильно помогло. Сначала она была раздроблена в ходе межреспубликанской войны, а затем уже от Сербии были отделены Косово и Черногория.

В таком виде бывшая Югославия вполне устраивала коллективный Запад, и теперь остался финальный штрих – затащить Сербию в Евросоюз и НАТО.

Можно не сомневаться, что рано или поздно это случится. Евросоюз и НАТО все последние десятилетия неумолимо поглощали всё новые и новые страны, и Сербия не станет исключением. Если уж в НАТО затащили не представляющую никакой ценности крошечную Черногорию, то о Сербии и говорить нечего.

А начало этому процессу было положено сначала в Дейтоне в 1995 году, после чего, три года спустя, натовские генералы приступили к планированию окончательного решения югославского вопроса. Решать который они начали ровно двадцать лет назад.