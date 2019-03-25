Патрушев рассказал о необходимости устойчивого интернета в России

11:19

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Известиям» рассказал, что Россия не планирует отключаться от интернета, а законопроект о суверенном Рунете является вынужденной мерой.

Он отметил, что законопроект не призван изолировать Россию. «Речь не идет об ограничении возможностей работы всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать. Вместе с тем существует угроза отключения России от интернета извне», - сказал Патрушев.

По его словам, самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии».

Патрушев отметил, что независимый интернет является вынужденной мерой в условиях новой стратегии национальной кибербезопасности США, декларирующей «сохранение мира силой». Секретарь Совбеза считает такой подход агрессивным и отмечает, что его придерживается не только Вашингтон. «Наглядное тому подтверждение — угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам», - добавил он.

Напомним, законопроект об автономном интернете внесен в Госдуму в конце 2018 года и был принят в первом чтении. На его реализацию правительство выделит 20 миллиардов рублей.