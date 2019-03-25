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Патрушев рассказал о необходимости устойчивого интернета в России

11:19 25.03.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Известиям» рассказал, что Россия не планирует отключаться от интернета, а законопроект о суверенном Рунете является вынужденной мерой.

Он отметил, что законопроект не призван изолировать Россию. «Речь не идет об ограничении возможностей работы всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать. Вместе с тем существует угроза отключения России от интернета извне», - сказал Патрушев.

По его словам, самостоятельная инфраструктура позволит гарантировать работоспособность интернет-ресурсов при проблемах российских операторов к подключению к зарубежным серверам или «при целенаправленном масштабном внешнем воздействии».

Патрушев отметил, что независимый интернет является вынужденной мерой в условиях новой стратегии национальной кибербезопасности США, декларирующей «сохранение мира силой». Секретарь Совбеза считает такой подход агрессивным и отмечает, что его придерживается не только Вашингтон. «Наглядное тому подтверждение — угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам», - добавил он.

Напомним, законопроект об автономном интернете внесен в Госдуму в конце 2018 года и был принят в первом чтении. На его реализацию правительство выделит 20 миллиардов рублей.

Темы: Интернет в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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25.03.2019, 14:44
Гость: ИванОв ИвАнов

Вся госдума работает на себя.Отбивает взятки.
25.03.2019, 14:12
Гость: gvozd

лукавит патрушев.
то что заложили в закон Не имеет отношения к обеспечению бесперебойности работы интернета.
однако имеет Прямое отношение к слежке и отключению неугодных абонентов сети.
что бы гарантировать блокирование выхода рф в интернет слежка за содержимым сетевых пакетов Ненужна - нужны новые резервные каналы, спутники и т.д..
так что врет патрушев и это нехорошо.
25.03.2019, 13:29
Гость: demos

Как то странно патрушев говорит, что Запад хочет отключить Россию от интернета, но при этом автономный интернет или отключение от всемирной сети предлагает госдума.) Так по его мнению вся госдума работает на Запад?
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