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К «ВКонтакте» подали новый иск за передачу МВД данных пользователей

20:09 25.03.2019
«ВКонтакте»
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Четверо жителей Татарстана требуют от «ВКонтакте» по 100 000 руб. компенсации за разглашение их личной информации правоохранительным органам. Это второй подобный иск к соцсети за последние месяцы.

Андрей Бояршинов, Эльвира Дмитриева, Алексей Бояров и Михаил Тихонов обвиняют «ВКонтакте» в передаче без их согласия персональных данных татарстанскому Центру по противодействию экстремизму (Центр «Э»).

Соответствующее заявление они направили в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, сообщается на сайте международной правозащитной группе «Агора», которая представляет интересы заявителей.

Отмечается, что в январе 2018 года сотрудники Центра «Э» направили в администрацию «ВКонтакте» запрос о предоставлении сведений в отношении истцов. Социальная сеть выдала правоохранительным органам имена и фамилии, адреса электронной почты и номера мобильных телефонов заявителей, а также IP-адреса, с которых они осуществляли вход на свои страницы, и другие данные.

Истцы считают действия администрации соцсети незаконными. Отмечается, что на основании предоставленной информации в отношении одного из них, Андрея Бояршинова, возбудили административное дело, по которому его арестовали на 15 суток (ч. 8 ст. 20.2 КоАП, повторное нарушение порядка организации митинга).

Темы: Социальная сеть, Интернет в России, Социальные сети в России
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