Наследники гитлеризма

Сергей Черняховский: «Для Польши пригласить Россию на мероприятия к 1 сентября – это значило напомнить себе и всем, что тогда, в 1939 году, только ненависть к России привела Польшу к разгрому»

Отказ нынешнего польского режима видеть Россию среди участников мероприятий, посвященных началу ее войны с Германией в 1939 году, естественен и имманентен для этого режима.

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Потому что в основе своей вытекает из начал, определяющих его политико-генную основу.

Нынешний режим в Польше считает себя не наследником союзной СССР Полькой Народной Республики, а наследником «Второй Речи Посполитой», существовавшей два десятка лет с 1918 по 1939 гг.

Соответственно, они и считают себя не наследниками Победы 1945 года – они считают себя наследниками их разгрома в 1939 году. Не наследниками Победы над нацизмом – наследниками поражения польского фашизма Пилсудского в междоусобице с немецким фашизмом Гитлера.

Соответственно, Россия и СССР для них - не столько тот, кто разгромил немецкий нацизм, сколько тот, кто положил конец и польскому нацизму, в частности не дав его воинским соединениям и его изгнанному правительству установить в Польше свою диктатуру после разгрома Германии.

И не стоить забывать, что эти подразделения – Армия Крайова – не столько вели боевые действия против оккупировавшего Польшу вермахта, сколько против освобождавшей его Красной Армии.

Нынешняя власть Польши наследует националистический режим Пилсудского и его преемников. И этот режим был таким, каким он был: националистическим, фашистским и репрессивным. Единственный левый президент, профессор Габриэль Нарутович, выдвинутый крестьянской партией «Освобождение» и избранный на свой пост вместо Юзефа Пилсудского 9 декабря 1922 года, был объявлен «президентом евреев» и убит сторонниками Пилсудского уже через неделю – 16 декабря 1922 года.

Сменивший его друг Пилсудского Станислав Войцеховский, в отличии от самого Пилсудского более умеренно настроенный в отношении России, был свергнут им же 14 мая 1926 года, когда в Польше установилась прямая фашистская националистическая диктатура, павшая только осенью 1939 года.

Но и сама Польша Пилсудского возникла в 1918 году не на пустом месте и не в результате той или иной формы освободительной борьбы поляков. Ее провозгласил Регентский Совет марионеточного Королевства Польша, созданного после оккупации Германией в 1915 году входивших в состав России польских территорий. Провозгласил после капитуляции Германии в Компьене и свержения Германского Кайзера, призвав на правление Пилсудского, когда-то – социалиста, а в годы мировой войны – создателя и руководителя Польских Легионов Австро-Венгрии, воевавших на стороне Германии против России.

Легионов изначально было два: Восточный и Западный. Восточный отказался воевать против России и был распущен. Западный воевал с радостью – и под руководством Пилсудского.

После создания в ноябре 1916 марионеточного Королевства Польша составили основу его армии: польско-германского рейхсвера. До поражения Германии это Королевство было верным кайзеру. После – Германию предало и объявило себя республикой: короля для него так и не нашлось. И призвало на власть лидера сражавшихся против России поляков – Пилсудского.

То есть основой «Второй Речи Посполитой» была не некая мифическая гордая и независимая Польша, а лишившаяся своего хозяина и его же предавшая Польша прогерманская и принципиально антироссийская. Та, которая начала строить концлагеря, исповедовать антисемитизм и проводить геноцид украинцев – заметно раньше, чем строить концлагеря начала Германия и воевать на Украине начала Германия.

Та Польша, которая первой из европейский стран заключила договор с Гитлером (1934), как только он пришел к власти. И ровно та, которая вместе с ним делила Чехословакию, отказывалась пропустить на помощь Чехословакии советские войска и готовилась вместе с Гитлером воевать против СССР – но не сошлась в цене.

Для этой Польши враг – не СССР, не Советская власть и не социализм: для нее враг – Россия в любом ее состоянии, форме и качестве. Что Российской Империи, что Советского Союза, что Российской Федерации.

И пригласить этого «врага» на мероприятия, посвященные ее поражению от своего бывшего хозяина, разгромленного этим «врагом». для этой Польши было неприемлемым унижением: это значило напомнить и о своем бессилии 1939 года перед Германией, создавшей ее в 1916 году, и о своем спасении Советским Союзом в 1945-ом.

И не только: это означало напомнить и вспомнить о провале своей авантюры 1939 года. Потому что та Польша не была тогда безвинной жертвой Германии. Она также хотела войны, как хотела ее и Германия. Если на то пошло – и даже с провокацией в Гляйвице не до конца все понятно.

Польша хотела войны. Если бы она ее не хотела, не было проблем ее избежать: и ее же тогдашние западные союзники изумлялись тупому упорству, с которым она сознательно отказывалась соглашаться на достижение договоренности о помощи со стороны СССР. Хотя даже одна такая договоренность делала нападение на нее Германии невозможным.

Потому что она - та, фашистская Польша – хотела войны с Германией. Более того. Она хотела нападения на нее Германии: хотела такой войны, в которой она выглядела бы жертвой неспровоцированной агрессии.

В случае получения советских гарантий война становиалсь невозможной. А нужно было, чтобы Германия, Гитлер напали - и напали первыми. Их нужно было на войну спровоцировать, тем более, что Германия тоже войны хотела.

План польского руководства был построен на том, что Германия нападает на Польшу первой. Тогда союзники - Франция и Англия - объявляют войну Германии и разворачивают фронт на Западе. И Гитлер, понимая угрозу, бросает против них основные силы. А Польша осуществляет свой блицкриг: ее армия наносит удар на Берлин, врывается в него и оказывается главным победителем в войне, заодно – резко повышает свой статус в военно-политическом балансе сил в Европе и мире.

Польские газеты уже с весны 1939 года, когда Варшава и Берлин не договорились об условиях раздела сфер влияния после совместного нападения на Советский Союз, рассказывали стране, как польская конница в считанные недели разгонит немецкие войска. Ворвется в Берлин и водрузит над Рейхстагом польский флаг.

За время своего существования с 1918 года та Польша успела пройти войны с Чехословакией в 1919 году, Украиной – в 1919-20 гг., Советской Россией - в 1920-21 гг., Литвой - тогда же, организовать три сепаратистские анти-немецкие восстания на территории уже республиканской Германии, отобрав у Германии часть Силезии, проводить геноцид украинского населения в Западной Украине…

И все два десятилетия после 1921 года вести приграничную необъявленную войну с СССР, руководствуясь доктриной «прометеизма» Пилсудского, заключавшуюся в расчленении СССР и РСФСР по национальному признаку путем поддержки и инициирования национал-сепаратистских движений и прямой внешней интервенции.

Эта Польша гордо уверовала в свои силы, надеясь создать под своим главенством «Федерацию Междуморья» и, опираясь на кадры австрийских легионов и германо-польского рейхсвера, видела себя непобедимой и лидирующей в Европе. И полагала, что ее уланы неизбежно и без труда разгромят германские танковые бригады.

Шляхетский гонор погубил ее в 18 веке. Шляхетский гонор бросил ее в войну с Германией. Она верила, что, когда армии Франции и Англии начнут наступление, Гитлер бросит войска на Запад и позволит нанести удар ему в тыл с Востока.

Франция и Англия войну объявили. И войска развернули – просто наступать не стали: оказалось, что польская армия не может воевать. помогать было некому…

К 9 сентября сопротивление польской армии было сломлено. 10 сентября она получила приказ отступать за Вислу. но не смогла выполнить: практически вся была уже в окружении.

Пригласить Россию на мероприятия к 1 сентября – это значило напомнить себе и всем, что тогда, в 1939 году только ненависть к России привела Польшу к разгрому, а ТУ ПОЛЬШУ – у исчезновению.

И компенсируя историческое унижение, нынешний польский режим, избравший путь преемственности с тем унижением и тем разгромом. пытается компенсировать свои комплексы хамством по отношению к России.

Ровно так же, как та Польша хамила Советской России все время своего существования.

К сожалению, Россия это хамство подчас поощряет.

Советский Союз, чтобы не задевать память дружеской страны (когда она была дружеской») - не говорил правду ни о том, что Польша несла ответственность за развязывание Второй мировой войны наравне с Германией. Не говорил о том, что польским фашизм был ничуть не лучше немецкого фашизма. Не напоминал о польском геноциде в отношении украинцев. А к исходу своего существования унизился до осуждения своих действий в 1939 году, спасших от гитлеровской оккупации население «Восточной Польши».

Россия 90-х пресмыкалась перед Польшей, соглашаясь на признание любых ее фантазий о собственных обидах, включая геббельсовскую версию катынского расстрела. В 2000-е, также нелепо заигрывая с наглым соседом, признала достоверными обнаруженные среди документов Горбачева сомнительные документы, содержащие, по мнению исследователей, от десятка до полусотни признаков фальсификации. Причем передала Польше несколько десятков томов «катынского дела» - даже не открыв к ним доступ российским исследователям.

А когда Польша начала уничтожать памятники тем, кто освобождал ее в 1944-45 году, Россия ответила лишь «грозным добродетельным дипломатическим мычанием».

Унижают тех, кто готов смириться с унижением. Хамят тем, кто позволяет себе хамить. Казалось бы, это должно быть понятно любому подростку, побывавшему в уличной компании. Представители нынешней российской элиты, увы, воспитывались не там: большей частью в спецшколах и элитных семьях – и им этого не понятно. Поэтому им очень хочется всем нравиться и со всеми дружить. И они готовы терпеть унижения своей страны.

А этот год – год 80-летия начала Второй мировой войны. И если российская власть не научится отвечать иначе, нежели дипломатическими протестами и осуждениями. Россию весь этот год будут унижать, оскорблять и к концу года объявят уже и главным виновником и Второй мировой. И Холокоста, и атомных бомбардировок Хиросимы.

Причем делать это будут не только извне, но и изнутри, идейные носители и антисоветизма, и антироссийскости, и антисталинизма, и все, кто сегодня является по сути преемниками гитлеризма и кто так любит то выдумать что-либо про некие «преступления сталинизма», то объявить, что в 1939 году «Советский Союз напал на Польшу», то призвать покаяться, то оправдать преступления Перестройки, то объявить о своей приверженности нелепостям об «общечеловеческих ценностях».

