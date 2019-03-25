У людей почти нет никаких шансов

Владислав Шурыгин: «Роботы быстрее, точнее и сильнее человека. Роботы лишены страха, сомнения, переживаний. Они бесстрастны и ничего не забывают. Правда, роботам неизвестна мораль и жалость»



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О робототехнике в военной сфере сегодня написано столько, что можно заполнить серверы больших библиотек. Гусеничные боевые роботы, воздушные дроны, роботы-разведчики, подводные роботы.

В любом роде войск, в любом виде вооружённых сил есть сегодня свои роботы. Но насколько корректным является применение этого термина к новым разработкам? Сегодня, с лёгкой руки журналистов, "роботом" стали называть любое устройство, функционирующее без экипажа, но это в корне неправильно.

На самом деле, большинство систем вооружений, в определении которых звучит "робот", таковыми не являются. И правильнее их было бы называть дистанционно управляемыми боевыми комплексами.

Сюда относятся и большинство беспилотных летательных аппаратов, и боевые машины на поле боя, и инженерные машины, и подводные аппараты. Все они полностью или на основном этапе управляются людьми - операторами из специальных пунктов управления, которые окончательно распознают цели и производят их атаку.

На сегодняшний день человек был и остаётся основным участником сражения и основной действующей единицей на поле боя. Но, анализируя характер современного боя, нетрудно заметить, что он всё больше раздвигается в пространстве, вовлекая все сферы и измерения.

Удары по афганским боевикам наносятся с воздуха ударными "Предаторами", которыми управляют операторы из кабин, расположенных на базах в Калифорнии или Техасе. И всё это - в реальном времени, когда жующий за экраном пиццу американский "солджер" нажимает кнопку "пуск", которая через пару мгновений запустит двигатель ракеты "Хеллфайер" под брюхом "Предатора" и уничтожит дувал, в котором скрылись похожие на талибов люди.

Сегодня ударные беспилотники США сделали фикцией такие базовые международные понятия, как суверенитет границ, используясь вне всяких международных договоров в Афганистане, Пакистане, Сомали, Сирии, Ираке и в ряде других стран. Официально США не ведут войн с этими государствами, но удары по объектам на их территории, которые считают необходимым уничтожить, наносят.

Пока ещё операторы контролируют кнопки "пуск" беспилотников, но уже сегодня испытываются системы, которые способны самостоятельно обнаруживать цели, идентифицировать их по специальным алгоритмам и самостоятельно наводить на них имеющееся оружие.

И это поколение оружия уже можно будет с уверенностью называть боевыми роботами. Потому что роботами правильно называть системы, которые обладают элементами искусственного интеллекта и способны самостоятельно (то есть без участия человека) выполнять задачи.

Как только испытания их будут признаны успешными - они будут приняты на вооружение. И, в отличие от революции дистанционно управляемого вооружения, "революция боевых роботов" ещё впереди.

Сегодня мы можем только очень условно наметить контуры этой революции, хотя времени до её начала остаётся уже очень немного - едва ли пара десятилетий.

Первые боевые роботы были приняты на вооружение ещё в 60-е годы в сфере охраны, где алгоритм их применения был предельно прост - обнаружить любое движение в полосе безопасности и произвести обстрел цели. Для работы этих роботов интеллект не требовался. Достаточно было просто соединить системы распознавания с системами наведения и управления оружием. Но это был только первый шаг.

Главной проблемой роботов была идентификация и классификация: умение отличить реальную цель от ложной, вооружённого противника от обычного человека, представляющего опасность врага от менее опасного. На преодоление этой проблемы ушли десятилетия. Сегодня можно с уверенностью сказать, что она решена. И ВПК передовых стран активно испытывают первые боевые системы, обладающие элементами искусственного интеллекта.

В некоторых сферах эти разработки уже вышли на практический уровень. Так, автоматизированные системы управления боем на тактическом, оперативно-тактическом и стратегических уровнях поддерживаются программным обеспечением, в котором прошиты алгоритмы, приближающие эти АСУ к системам искусственного интеллекта при оценке таких "скоростных" угроз, как предупреждение о ракетном нападении или применении ядерного оружия.

Сегодня российские войска ПВО обладают средствами поражения воздушных целей, которые способны самостоятельно выполнять их поиск, распознавание и наведение на них ракет. Речь идёт о знаменитом ЗРК "Тор" и ЗРК С-400. Эти системы ещё имеют расчёты, но уже испытаны и на автономную работу…

Но всё это - только первые шаги в мир войн роботов. На подходе качественно новые виды "электронных солдат".

Так, 25 октября 2017 года ВМС США одновременно запустили 103 миниатюрных дрона Perdix ("Куропатка"), оснащённых искусственным интеллектом и способных действовать единым "роем". Беспилотники были сброшены из специальных подвесных контейнеров самолётов. Местом испытаний стала военная база Чайна-Лейк (штат Калифорния).

Оператору дронов не нужно было управлять каждым отдельным беспилотником: достаточно было обозначить район для разведки, после чего "рой" самостоятельно вышел на цель, где дроны распределились по району, ведя разведку и обмениваясь между собой данными. Каждый Perdix обменивался информацией и согласовывал свой полёт с другими дронами "роя" и мог действовать как поодиночке, так и в группе.

Пока испытывалась лишь одна функция "роя" - разведка, но снаряди эти дроны небольшими (в несколько грамм) боезарядами и это уже - ударная робогруппа. А если представить, что изготавливать эти "Куропатки" можно будет тысячами на 3D принтерах - и картина будет почище, чем знаменитая атака "роя" электронных мух в фантастическом романе Станислава Лэма "Непобедимый".

Вслед за ударными "роями" в строй готовятся встать "нанороботы" - микроскопические электронные устройства, способные проникать в любые щели, в любые устройства.

На поле боя испытания проходят беспилотные танки, способные самостоятельно обнаруживать, идентифицировать и поражать цели.

Ведутся разработки "умных пуль", способных корректировать свой полёт к цели.

В море испытываются специальные автономные торпедные "станции", которые, будучи скрыто установленными на дне близ торговых путей или неподалёку от выходов из портов, способны длительный срок пребывать в спящем режиме, собирая информацию об акустических портретах проходящих рядом судов. А затем, активированные, они устроят побоище среди оказавшихся в зоне достижения кораблей, выбирая для атаки самые крупные и стратегически важные корабли.

В грядущей гонке вооружений у людей почти нет никаких шансов против качеств роботов. Роботы быстрее, точнее и сильнее человека. Роботы лишены страха, сомнения, переживаний. Они бесстрастны и ничего не забывают. Правда, роботам неизвестна мораль и жалость. Но войны людей во многом показали, что зачастую люди не сильно отличаются от роботов…