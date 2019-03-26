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Исполнение законопроекта об автономном Рунете подорожало до 30 млрд рублей

14:20 26.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
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На выполнение требований законопроекта о суверенном Рунете из бюджета выделят на 10 млрд руб. больше, чем заявляли авторы документа всего месяц назад, – более 30 млрд руб. Не исключено, что и эта сумма не финальная.

Cумма в 30 млрд руб. на законопроект об автономном Рунете включена в дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Как сообщает РБК, в последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился раздел с перечислением проектов примерно на 50 млрд руб., большая часть которых касается реализации мер по защите Рунета:

- 20,8 млрд руб. предусмотрено на закупку оборудования, которое обеспечит безопасность российского сегмента интернета;

- около 4,5 млрд руб. – на сбор информации об интернет-адресах, номерах автономных систем и связей между ними, на управление специализированным программным обеспечением;

- около 5,5 млрд руб. – на разработку программно-аппаратных средств, которые обеспечат сбор и хранение информации, а также мониторинг и управление сетями общего пользования, мониторинг маршрутов трафика в интернете.

По словам одного из авторов документа Андрея Клишаса, сумма в 50 млрд руб. в паспорте «Цифровой безопасности» – это «не только наш законопроект». Сенатор Людмила Бокова заявила, что вопросы финансирования относятся к ведению правительства. Представитель вице-премьера Максима Акимова отказался от комментариев. 

В целом финальный бюджет проекта зависит от той концепции создания автономного Рунета, которую согласуют законодатели и правительство.

Сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли законопроект об автономном Рунете в Госдуму в декабре 2018 года, напоминает «Право.ру».

Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит интернет-ресурсам страны работать в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. В феврале проект прошёл первое чтение, дата второго чтения ещё не назначена. 

Темы: Интернет в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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26.03.2019, 19:42
Гость: *

"Авторы законопроекта об устойчивом Рунете заявили, что дополнительных денег на него не потребуется"(с)12 февраля 2019
...
- Дениро, займись этим лично.
- Спасибо, Дон Чемино. У меня уже есть билет в Одессу.
- В Россию? Опять? Это пакостное дело становится всё дороже!
- Когда речь идёт о чести семьи, разговор о деньгах неуместен.(с)
26.03.2019, 16:14
Гость: gvozd

Сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли законопроект об автономном Рунете в Госдуму
--
всех троих - Гнать взашей поганой метлой из государственного управления.
26.03.2019, 15:58
Гость: а

даже страшно представить на сколько он станет "устойчивым" за 200 лярдов.
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