19:31

Каждый третий ребенок в России сталкивался с травлей в интернете (кибербуллингом), пишет "Интерфакс" со ссылкой на исследование "Лаборатории Касперского".

Специалисты компании отмечают, что родители зачастую оказываются не в курсе этой проблемы, так как дети часто утаивают от родителей подробности того, что происходит с ними в интернете.

"Одной из главных опасностей насыщенной онлайн-жизни детей по-прежнему остается кибербуллинг. Как показало исследование, каждый десятый родитель в России знает об этой проблеме. Однако, по ответам самих детей, доля тех, кто слышал об онлайн-травле или сталкивался с ней, доходит до 33%", - сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты компании отмечают, что с последствиями травли в интернете детям приходится справляться уже в реальном мире. В частности у них понижается самооценка, а также они переживают сильный стресс.

Несмотря на то, что родители нередко контролируют время, которое ребенок проводит в сети, действия в интернете контролируются куда реже, отметили в компании.

Решение этой проблемы в "Лаборатории Касперского" видят в повышении компьютерной грамотности детей. В частности, в обучении навыкам безопасного поведения в сети, а также обычению критическому отношению к увиденному. Немаловажным аспектом является и поддержка со стороны родителей.

В "Лаборатории Касперского" также отметили, что более половины российских школьников в возрасте от 7 до 18 лет получают в соцсетях предложения "дружить" от незнакомцев, в 34% случаев - это взрослые.

"По опросам компании, к каждому девятому ребенку в возрасте 11-14 лет уже пытались "втереться в доверие" незнакомцы, а каждый третий школьник встречался с людьми, с которыми познакомился в соцсетях", - сообщили в пресс-службе.

"К сожалению, в нашей работе мы довольно часто сталкиваемся с пропажей детей после того, как они пошли куда-то вместе с незнакомыми взрослыми. Поэтому так важно научить ребенка говорить "нет" любому взрослому человеку, который не является его родственником или хорошим знакомым. В случае с социальными сетями ситуация может выглядеть не так однозначно, ведь ребенку кажется, что он знает того человека, с которым собирается встречаться, - они же общались и успели подружиться. Чтобы предотвратить такую опасную ситуацию, родителям стоит наблюдать за жизнью детей в соцсетях: быть в курсе, кого они добавили в друзья, какой контент опубликован на их странице", - приводит пресс-служба слова одного из основателей и председателя поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григория Сергеева.