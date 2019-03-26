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Американская разведка назвала сроки принятия на вооружение в РФ «Посейдона»

16:24 26.03.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Вооруженные силы России получат ядерный беспилотный подводный плавательный аппарат «Посейдон» не ранее 2027 года, сообщили CNBC связанные с американской разведкой источники.

По данным собеседников, последнее, одиннадцатое, испытание ядерной торпеды прошло в ноябре 2018 года.

«У русских есть амбиции использовать автономный необитаемый подводный аппарат с ядерным оружием в качестве оружия возмездия, если унаследованный ими потенциал запуска ядерного оружия будет нейтрализован во время войны», - сказал один из источников.

Телеканал отмечает, что ВМС США не имеют подобного оружия.

В марте CNBC, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что крылатая ракета «Буревестник», которая должна получить ядерный ракетный двигатель, последний раз испытывалась в начале 2019 года. До этого оружие тестировалось четыре раза в 2018 году.

Все испытания, согласно данным американской разведки, заканчивались авариями. В ходе самого продолжительного из них ракета в течение двух минут пролетела 35 километров, после чего упала из-за потери управления. Наиболее короткий тест длился четыре секунды, за которые «Буревестник» прошел шесть километров.

Тогда же телеканал сообщил, что российские военные запланировали полигонные испытания 20 гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал».

В феврале Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной, сообщает «Лента.ру».

Официально ядерный подводный беспилотник был представлен в марте прошлого года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

Темы: Вооружения в России, Военные технологии
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Комментарии читателей
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26.03.2019, 21:24
Гость: Гость

А испытания проводили в Чернобыле под саргофаком?
26.03.2019, 20:01
Гость: челябе

Дурак ты хохляцкий.
26.03.2019, 18:48
Гость: Челябинск 40

Новость прошла мимо что Штаты хотят в космосе развернуть нейтронное оружие в ответ на российскую угрозу чтобы облучать атакующие боеголовки РФ типа Авангард в зоне их пролета взывать нейтронные бомбы. И очень зря российские военные эксперты от этого отмахиваются, а угроза более чем реальная дело в том, что от облучения выходит из строя не только электроника, но и ядерные боезаряды они теряют свои свойства, они после облучения нейтронами не взрываются. Такие эксперименты уже проводили и они оказались успешными. Облучив ядерные арсеналы противника нейтронными потоками можно вывести их из строя. Поэтому ядерное оружие больше не панацея и не гарантия безопасности, ЯО это уже вчерашний день как и Посейдоны. Запад и штаты могут вообще весь российский ядерный потенциал нейтрализовать таким способом дурачье кремлевское.
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