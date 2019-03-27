Ушел из жизни советский летчик-космонавт Валерий Быковский

22:50

27 марта 2019 года на 85 году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Фёдорович Быковский.

Он относился к первому поколению советских космонавтов, вписавших немало ярких страниц в славную историю отечественной пилотируемой космонавтики, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов им. Гагарина.

Валерий Фёдорович Быковский родился 2 августа 1934 года, в городе Павловский Посад Московской области.

Первые шаги ввысь им были сделаны в школе московского аэроклуба ДОСААФ. В 1953 году В.Ф. Быковский окончил 6-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков (ВАШПОЛ) в г. Каменка Пензенской области, в 1955 году - Качинское военное авиационное училище лётчиков имени А. Ф. Мясникова, в 1968 году - Военно-воздушную инженерную академию им. профессора Н. Е. Жуковского.

В 1960 году В.Ф. Быковский вошёл в состав отряда космонавтов первого набора ВВС.

Первый свой полёт Валерий Фёдорович совершил командиром корабля «Восток-5» с 14 по 19 июня 1963 года (4 суток 23 часа 6 минут). Полёт проходил совместно с полётом корабля «Восток-6», пилотируемого Валентиной Терешковой.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении этого полёта, пятому космонавту страны было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза В.Ф. Быковский получил за свой следующий космический полет, который он выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года (7 суток 21 час 52 минуты) в качестве командира корабля «Союз-22» совместно с бортинженером В. Аксеновым.

В третий раз Валерий Быковский полетел в космос командиром корабля «Союз-31» и советско-немецкого экипажа (26 августа - 3 сентября 1978 года). Продолжительность полёта - 7 суток 20 часов 49 минут.

Суммарное время пребывания Валерия Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.

Далее проходил службу в различных подразделениях Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

В 1988 году В.Ф. Быковский уволен из рядов Вооруженных Сил СССР в запас по возрасту.

Всю свою жизнь Валерий Фёдорович посвятил делу отечественной пилотируемой космонавтики и авиации, передавая свой богатый опыт молодому поколению.

Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и России, весь коллектив ЦПК соболезнуют родным и близким Валерия Федоровича.

Прощание с Валерием Федоровичем Быковским состоится 29 марта в 12 ч. в Доме космонавтов Звездного городка.