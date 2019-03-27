Новая биотехнология позволит современным людям дожить до 1000 лет

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Исследователь Обри ди Грей считает, что кто-то из современных людей проживет до тысячи лет, и удивляется, почему его уверенность воспринимают с недоверием



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Силиконовая долина построена на идее, что технологии могут оптимизировать и исправить практически любой аспект нашей жизни: по мнению некоторых ученых, не станет исключением и продолжительность жизни человека.

Все большее число «трансгуманистов» убеждены, что со временем люди могут трансформироваться с помощью биоинженерии, а старение будет излечимо, как любая болезнь.

В свете быстрого прогресса в сфере редактирования генов, нанотехнологий и робототехники некоторые футуристы ожидают, что биохакеры, живущие сейчас, уже будут способны удвоить продолжительность своей жизни.

Обри ди Грей (Aubrey de Grey), исследователь, работающий в сфере регенеративной медицины при поддержке технического магната Питера Тиля (Peter Thiel), уверен, что кто-то из современных людей проживет до тысячи лет, и удивлен, почему его уверенность воспринимается так скептически.

Корейский врач и финансист Джун Юн (Joon Yun) предложил премию в размере 500 тысяч долларов каждому, кто сможет восстановить сердцебиение подопытного животного и увеличить продолжительность его жизни на 50 процентов.

Юн считает, что для людей уровень смертности в возрасте 20 лет составляет 0,001 процента, «поэтому, если бы вы могли поддерживать гомеостатическую способность этого возраста, средняя продолжительность жизни была бы 1000 лет».

Сотрудники Гарвардской медицинской школы полагают, что они близки к решению этой проблемы. С возрастом у людей сокращается количество кровеносных сосудов в мышцах, что, как считается, приводит к постепенному разрушению жизненно важных органов. Такая же картина наблюдается у мышей.

В 2018 году исследователи из Гарварда кормили грызунов химическим веществом для манипулирования геном, связанным с ростом кровеносных сосудов, и обнаружили, что старые мыши впоследствии могли бегать на беговой дорожке на 56 процентов дольше.

Пока это исследование не завершено, развивается рынок так называемых умных лекарств - аминокислот и других добавок, которые якобы повышают когнитивные способности и предотвращают старение мозга. Ожидается, что к 2024 году рынок этих препаратов превысит 11 миллиардов долларов.

Один из самых известных биохакеров — основатель Bulletproof Coffee Дейв Эспри (Dave Asprey). В прошлом году доктор извлек стволовые клетки из костного мозга Эспри и ввел их в органы и суставы по всему телу: этот процесс Эспри намерен повторять дважды в год, полагая, что он «освежает» тело новыми клетками. Недавно ему исполнилось 45 лет, однако он уверен, что доживет до 180. Однако не все в мировом сообществе думают столь оптимистично.

Большинство ученых либо настроены скептически, либо категорически против любых попыток обратить вспять процесс старения или продлить жизнь человека на неопределенный срок.

Профессор Мичиганского университета Ричард Миллер (Richard Miller) в своей статье называет жизненную цель Ди Грея «настолько далекой от правдоподобной, что она не вызывает никакого уважения в информированном научном сообществе».

Самые старые люди доживали до 120 лет, и этот рекорд не был достигнут за последние десятилетия, несмотря на значительные улучшения в здравоохранении. Этот факт заставил многих экспертов поверить, что это в значительной степени составляет «биологический потолок» долголетия человека.