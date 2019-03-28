Роскачество назвало лучшие смартфоны в 2019 году

16:17

Роскачество совместно с коллегами из ICRT (International Consumer Research and Testing), Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний, завершило очередное исследование смартфонов.

К 334 моделям телефонов добавилось 25 новинок, протестированных в конце 2018 – начале 2019 годов. Роскачество подвело итоги исследования и составило новый рейтинг.

Смартфоны были проверены по 20 направлениям, среди которых: возможности телефона, эргономика, камера и видео, звонки, набор текстовых сообщений, музыка, навигация и интернет.

Данные направления подразумевают как общие критерии (мощность и многофункциональность, универсальность и удобство интерфейса), так и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность, качество передачи речи в шумной обстановке и другие. Всего - 229 параметров качества и безопасности мобильных устройств.

В дополненное исследование вошли новинки таких брендов, как Xiaomi, Samsung, Oppo, OnePlus, Nokia, Motorola, LG, Huawei, Honor, Blackview, Asus и другие.

Главной новостью обновленного рейтинга стала смена трех лидеров рейтинга: ими стали новые модели Samsung.

1. Samsung Galaxy S10.

2. Samsung Galaxy S10+.

3. Samsung Galaxy S10e.

Далее лидеры предыдущего рейтинга равномерно опустились на три строчки вниз.

4. Samsung Galaxy Note 9.

5. Apple iPhone XS Max.

6. Apple iPhone XS.

7. Samsung Galaxy S9.

8. Samsung Galaxy S9+.

9. Samsung Galaxy S8.

10. Huawei Mate 20 Pro.

Тройка лидеров представляют одну линейку и различаются размером, весом и экраном, а также некоторыми характеристиками. Как показали испытания, в S10 по сравнению с другими моделями улучшился сканер отпечатков пальцев: теперь он создает трехмерные изображения отпечатка пальца, что повысило его надежность.

У смартфонов этой линейки появилась возможность зарядить телефон до 50% за 30 минут (Fast Wireless Charging 2.0) и еще одна интересная фишка: от них можно заряжать другие смартфоны с поддержкой Qi, просто поместив их на задней панели телефона. Смартфоны Samsung S10 и S10+ очень прочные: в результате барабанного теста они отделались лишь маленькими царапинами. Царапин на S10e было чуть больше. Помимо этого, смартфоны получили высокие баллы за качество связи и скорость процессора.

Улучшилось в них и качество камеры: например, за разрешение фронтальной камеры эти смартфоны получили высшие баллы.

Samsung Vs Apple: сильные и слабые стороны вечных соперников

Модели Samsung можно назвать лидерами по таким показателям, как качество звука, емкость батареи, возможности телефона, качество звонков, а также прочность и водонепроницаемость.

Противоположная ситуация наблюдается с показателями качества фото- и видеосъемки (среди которых непосредственно качество снимков и видеозаписи, удобство использования камеры, скорость затвора и т. д., всего – 58 параметров): здесь шесть лидирующих позиций рейтинга занимают смартфоны Apple. На первом месте стоит iPhone XS Max, на втором – iPhone XS, на третьем – iPhone XR. Потесненным оказался и iPhone X, занявший 4-ю позицию, и iPhone 8 и iPhone 8 Plus, расположившиеся на 5-м и 6-м местах соответственно.

Зато 7-е и 8-е места вырвали у Apple новинки Samsung (S10+ и S10). Интересно, что на 9-м месте – все еще iPhone 5s. Samsung Galaxy S10e замыкает десятку.

Вместе с тем Apple iPhone XS и XS Max, как и их предшественники, в числе которых iPhone X, фактически провалили проверку на прочность (барабанный тест). Однозначно эти телефоны не стоит ронять: велика вероятность, что они разобьются, а ремонт вам обойдется недешево. А вот XR – это первый iPhone, который не провалил тест на прочность.