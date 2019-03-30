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В Эстонии создадут «робота-судью» для рассмотрения мелких претензий

14:29 30.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Эстонский Минюст выступил с предложением разработать «робота-судью», который поможет своим коллегам-людям разобраться с рассмотрением мелких претензий.

Предполагается, что робот будет анализировать материалы и документы, а затем вынесет решение по существу дела, сообщает Wired.

В настоящее время уже ведутся некоторые работы по созданию технической новинки, а в пилотном режиме устройство будет протестировано в текущем году.

На начальном этапе робот займется спорами по договорным отношениям, сумма которых не превышает 7 тысяч евро.

Сторонам потребуется внести в базу свои заявления и сопутствующие материалы, а робот примет решение, которое впоследствии можно будет обжаловать у живого судьи в порядке апелляции.

Темы: Эстония, Новинки науки и техники, Технические новинки
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Комментарии читателей
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30.03.2019, 18:07
Гость: Скептик

Эстонцы прочитали "Золотого теленка"!
Резиновый Полыхаев идет на смену рядовому бюрократу!
30.03.2019, 17:44
Гость: Быстродействие

зависит от платежеспособности клиентов.
30.03.2019, 16:32
Гость: Алмаз

Эко удивили...У нас уже давно роботы сидят в креслах судей, нотариусов и т.д. Хотя, очень похожи на людей. А послушать их речь, посмотреть на решения, - точно, роботы.
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