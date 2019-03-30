В Эстонии создадут «робота-судью» для рассмотрения мелких претензий
Эстонский Минюст выступил с предложением разработать «робота-судью», который поможет своим коллегам-людям разобраться с рассмотрением мелких претензий.
Предполагается, что робот будет анализировать материалы и документы, а затем вынесет решение по существу дела, сообщает Wired.
В настоящее время уже ведутся некоторые работы по созданию технической новинки, а в пилотном режиме устройство будет протестировано в текущем году.
На начальном этапе робот займется спорами по договорным отношениям, сумма которых не превышает 7 тысяч евро.
Сторонам потребуется внести в базу свои заявления и сопутствующие материалы, а робот примет решение, которое впоследствии можно будет обжаловать у живого судьи в порядке апелляции.