В Эстонии создадут «робота-судью» для рассмотрения мелких претензий

14:29

Эстонский Минюст выступил с предложением разработать «робота-судью», который поможет своим коллегам-людям разобраться с рассмотрением мелких претензий.

Предполагается, что робот будет анализировать материалы и документы, а затем вынесет решение по существу дела, сообщает Wired.

В настоящее время уже ведутся некоторые работы по созданию технической новинки, а в пилотном режиме устройство будет протестировано в текущем году.

На начальном этапе робот займется спорами по договорным отношениям, сумма которых не превышает 7 тысяч евро.

Сторонам потребуется внести в базу свои заявления и сопутствующие материалы, а робот примет решение, которое впоследствии можно будет обжаловать у живого судьи в порядке апелляции.