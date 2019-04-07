Генсек НАТО «уравнял» Сталина, Гитлера и ИГ*

Йенс Столтенберг сделал шокирующее заявление, которое свидетельствует либо об очень низком уровне его развития, либо о склонность нагло и цинично врать

Поделиться своими историко-философскими рассуждениями генеральный секретарь Альянса решил на днях с конгрессом США, заявив американским парламентариям буквально следующее:

«У свободы есть враги. И их нужно сдерживать. Если сдерживание не срабатывает, нужно сражаться. Гитлера невозможно было бы остановить мирными протестами, Сталина нельзя было бы сдерживать словами, а ИГ* нельзя было бы победить диалогом».

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Таким образом Столтенберг, посетивший Штаты для участия в мероприятиях, приуроченных к 70-летию блока НАТО, пытался аргументировать утверждение о том, что члены Альянса должны тратить больше денег на военные нужды.

Слово современникам

В принципе, попытки уравнять в сознании обывателей Сталина и Гитлера предпринимаются достаточно давно. Однако, как правило, этим занимаются публицисты, писатели и историки, опустившиеся до уровня пропагандистов, а не политические фигуры столь высокого уровня, как Столтенберг. Фактически он поставил себя в положение глупое и некрасивое.

Даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прославившаяся в свое время нелицеприятными высказываниями в адрес советского лидера, которого россияне традиционно ставят на первое место во всевозможных рейтингах величайших правителей, в этот раз назвала слова Столтенберг абсурдными. «Оно даже не столько неуместное, просто глупое заявление» - отметила она.

Как минимум потому, что Иосифа Сталина воспринимали как партнера и союзника одни из самых влиятельных лидеров в истории западного мира – Уинстон Черчилль и Франклин Рузвельт.

Черчилль, напомню, отзывался о Сталине так:

«Большим счастьем было для России, что в годы тяжелейших испытаний страну возглавил непоколебимый полководец Сталин. Он был самой выдающейся личностью, импонирующей нашему изменчивому и жестокому времени того периода, в котором проходила вся его жизнь».

А вот как говорил Рузвельт:

«Выражаясь простым языком, я отлично поладил с маршалом Сталиным. Этот человек сочетает в себе огромную, непреклонную волю и здоровое чувство юмора; думаю, душа и сердце России имеют в нем своего истинного представителя. Я верю, что мы и впредь будем отлично ладить и с ним и со всем русским народом».

И еще:

«Под руководством маршала Иосифа Сталина русский народ показал такой пример любви к Родине, твердости духа и самопожертвования, какого еще не знал мир. После войны наша страна всегда будет рада поддерживать отношения добрососедства и искренней дружбы с Россией, чей народ, спасая себя, помогает спасению всего мира от нацистской угрозы».

Ну, Столтенбергу, конечно, виднее. Он, очевидно, был знаком с Иосифом Виссарионовичем куда ближе.

Если отбросить в сторону шутки и воспоминания иностранных лидеров, мы можем констатировать, что миф о «равенстве» Сталина и Гитлера зиждется на двух тезисах. О том, что они в равной степени виновны в развязывании Второй мировой войны. А также о том, что они совершали «равнозначные» преступления против человечности. Давайте разберем оба. Но начнем с репрессий.

«Полторы тысячи миллионов человек»

Репрессии – вне всякого сомнения, тяжелейший момент в отечественной истории, но давать моральную оценку им сейчас мы не будем. Поговорим о сугубо количественных сравнениях.

В массовом сознании определенной части населения почему-то укрепилась мысль о том, что жертвами репрессий был чуть ли не каждый второй житель Союза.

Как тут не вспомнить чудо-историка Никиту Петрова, зампреда общества «Мемориал», заявившего о том, что только в 1937 – 1938 годах были арестованы «свыше полутора тысяч миллионов человек» - почитай, 3/4 населения Земли.

Если серьезно, то по официальным данным МВД СССР, при Ленине и Сталине в рамках репрессий (по контрреволюционным статьям) к высшей мере наказания были приговорены 642 980 человек, к лишению свободы - 2 369 220. Это, соответственно, 0,34 и 1,26 % населения страны более чем за 30 лет.

«Десятки миллионов» возникают только тогда, когда начинают суммировать любых осужденных, что, согласитесь, применительно к разговору о репрессиях не совсем корректно. Более того, даже по «контрреволюционным» статьям часто осуждали, во-первых, уголовников (делам которых старались придать порою политическую окраску), во-вторых, реальных террористов и диверсантов, в-третьих, гитлеровских коллаборационистов.

В общем, репрессии были масштабны, но количество лиц, пострадавших исключительно по политическим мотивам – далеко не так велико, как об этом любят говорить пропагандисты.

Давайте теперь посмотрим на те преступления, которые совершал по отношению к невинным людям гитлеровский режим. Сразу же сделаем важную оговорку – никому из представителей режима сталинского даже в голову не пришло бы, что людей можно убивать просто за национальность.

Итак. Мирных жителей оккупированных советских территорий (женщин, стариков, детей и инвалидов) гитлеровцы целенаправленно убили не менее 7,4 млн человек.

В рабстве довели до смерти около 2,1 млн советских граждан.

Умертивили голодом и болезнями не менее 4,1 млн.

Кроме того, нацисты убили или довели до смерти более 2 млн советских военнопленных.

Таким образом, только безоружных советских граждан, не совершавших никаких преступлений и не представлявших никакой угрозы для Германии, по приказу Гитлера было уничтожено почти 16 млн.

Кроме того, в рамках реализации планов безумного фюрера были умерщвлены 5,6 млн мирных жителей Польши, 750 тыс. – Югославии, более 300 тыс. – Чехословакии и так далее.

Теперь - внимание! В концлагеря по политическим и расовым мотивам за 1933 – 1945 годы по приказу Гитлера были отправлены 3,5 млн немецких граждан. Из них 500 тыс. – убиты. И это при том, что население самой Германии было в три раза меньше советского.

Уже только поэтому сравнивать гитлеровские и сталинские репрессии могут или не слишком интеллектуальные, или совершенно бессовестные люди.

При этом нужно отметить, что Гитлер был по своей жестокости фигурой из ряда вон выходящей даже для достаточно жестокой первой половины ХХ века. А вот о Сталине такого уже не скажешь.

Тот же глубоко уважаемый на Западе господин Черчилль по уровню цинизма и жестокости давал фору многим. Как минимум, он был отъявленным расистом.

«Я, к примеру, не признаю, что большой ущерб нанесен краснокожим индейцам Америки или коренному населению Австралии. Я не признаю, что этим людям нанесен ущерб тем, что более сильная раса, лучшая раса, более мудрая раса – назовем это так – пришла и заняла их место», - прямо заявил он как-то в Королевской комиссии по Палестине.

Кроме того, английский премьер, отдавал приказы применять отравляющие газы против мирного населения колоний. И только в Бенгалии в ходе организованного им искусственного голода в 1943 году за несколько месяцев умерли более 3 млн человек.

Однако с Гитлером почему-то сравнивают не Черчилля, а именно Сталина.

Возможно, все-таки из-за развязывания Второй мировой войны?

Мюнхен и Мадрид

Западные и отечественные либеральные историки очень любят «предъявлять» Иосифу Сталину договор о ненападении, заключенный с Германией в 1939 году, а также - польский поход Красной армии. Однако более дешевую и циничную манипуляцию себе даже сложно представить.

Во-первых, инициатором советско-польского конфликта была изначально Варшава. Советское правительство в порыве интернационализма даровало Польше независимость уже вскоре после революции. Однако полякам этого оказалось мало, и они, мечтая о восстановлении Речи Посполитой «от моря до моря», напали на Советскую Россию. Москва в это время вела войну на несколько фронтов и в конечном итоге вынуждена была уступить полякам Западную Украину и Западную Белоруссию.

В 1939-ом Советы вернули эти территории себе. И правомерность их действий была подтверждена западными державами, убедившими правительство Польши в изгнании даже не объявлять СССР войну. В конечном итоге, не вступи на эти земли Красная армия (кстати, уже после падения польской государственности), то их бы занял Гитлер.

Во-вторых, уж кому-кому, но точно не Польше стоило бы осуждать Советский Союз. Именно официальная Варшава сразу после прихода к власти в Германии нацистов пошла на беспрецедентное сближение с Берлином. Польские политики даже не скрывали того, что мечтают о совместном с гитлеровцами параде на Красной площади.

В-третьих, после Мюнхенского сговора 1938 года Англия, Франция и Польша утратили любое моральное право выдвигать какие-либо обвинения в адрес СССР и Сталина. Ведь это именно Англия с Францией одобрили аннексию территории Чехословакии Гитлером. А Варшава – приняла в ней непосредственное участие, оккупировав Тешинскую область.

В-четвертых, в 1939 году Иосиф Сталин безуспешно добивался создания антинацистской коалиции от тех же Англии, Франции и Польши. И только оказавшись в совершенно безвыходном положении, одобрил решение о подписании договора с Германией. При этом ни о каком союзе с Рейхом не могло даже идти речи. Сталин прекрасно осознавал, что война неизбежна, он просто оттягивал время, чтобы лучше к ней подготовиться.

В-пятых, все почему-то забывают о том, что впервые международное право испытал на прочность Гитлер... в Испании. В ходе развязанной в 1936 году гражданской войны. И никто, кроме ненавистного современного западному миру Сталина, ему в этом даже не попытался помешать. Напротив, официальный Лондон сделал все, что от него зависело, чтобы Гитлер ощутил полную безнаказанность.

Сочувствовавший в юности левым идеям и получивший весьма приличное образование Столтенберг, конечно, прекрасно знает все вышесказанное. Однако западным обывателям правда строго противопоказана. А то, гляди, перед подготовкой очередной демократической гуманитарной бомбардировки начнут еще задавать глупые вопросы...

*Террористическая организация, запрещенная в РФ